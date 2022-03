La Volo Saber Palermo cala il poker: Papiro ko 3-1

L’orgoglio ed il riscatto sono le armi vincenti della Volo Saber Palermo, che al Pala Oreto s’impone sulla Costa Dolci Papiro Fiumefreddo al termine di una gara interpretata con carattere e convinzione (3-1). Tre punti pesantissimi conquistati dai neroverdi al cospetto di una delle formazioni più in palla della regular season – terza in classifica del girone M - che incappa tuttavia sui colpi magistrali dell’esperto Giovanni Blanco e del chirurgico Marco Lombardo.

I palermitani festeggiano tra le mura amiche il quarto successo pieno consecutivo, dopo le vittorie con Lamezia, Gupe Catania e Partinico. Gara non facile tenuto conto dei precedenti – all’andata gli etnei vinsero per 3 a 1 -, ma che la Volo Saber ha girato a proprio favore da subito. Le scelte tattiche premiano Nicola Ferro, in grado di impostare la partita a muro ed in difesa prevalentemente su Chiesa, autentica miniera dell’attacco etneo nel match di andata.

La ricezione puntuale di Sutera e compagni consente a Gallo di orchestrare la distribuzione del gioco in modo vivace. Il palleggiatore calabrese spazia e si diverte, tirando fuori dal cilindro un paio di giocate da cineteca. Ne scaturiscono due set gestiti abilmente da Andrea Simanella e compagni, chiusi rispettivamente sul 25-19 e sul 25-21. La pronta reazione del Papiro Fiumefreddo non si fa attendere, con gli ospiti che riaprono la partita nel terzo parziale sospinti dal mancino Di Franco e dai muri nel finale di set del centrale Testa (17-25).

Al quarto set l’agonismo entra nel vivo e gli animi s’accendono sul 5-9 in favore del Papiro con il cartellino rosso per proteste comminato a Gruessner. Il time-out richiesto da Ferro scuote le coscienze dei suoi che trasformano il nervosismo nell’abilità che serve per stravolgere le sorti del parziale. Palermo trova la parità sul 14-14 grazie all’ace di Giuseppe Ferro, momento in cui i locali svoltano e riprendono in mano la gara approfittando anche degli errori avversari in attacco. Fiumefreddo fatica ad emergere a causa dei muri granitici di capitan Blanco e i due time-out in rapida successione (sul 15-14 e 18-15) sono la testimonianza della giornata buia per gli etnei. Il cecchino Marco Lombardo, salito in cattedra, riabilita la licenza della vittoria (20-16) e Gruessner asseconda le intenzioni del compagno dalla seconda linea tirata senza limiti di velocità in diagonale su Fichera (22-18). Il finale è un valzer di strafalcioni con il doppio errore in attacco di Di Franco (25-18) che consacra la Volo Saber Palermo come la vincitrice del match.

VOLO SABER PALERMO – COSTA DOLCI PAPIRO FIUMEFREDDO 3-1

(25-19, 25-21, 17-25, 25-19)

VOLO SABER PALERMO: Blanco 11, Ferro G. 6, Gruessner 20, Banaouas 6, Simanella A. 8, Lombardo 17, Sibani, Simanella G., Gallo 4, Sutera (L1), Runfola (L2) ne. All. Ferro.

PAPIRO FIUMEFREDD0: Nicotra 12, Di Franco 17, Fichera 1, Nicolosi, Casella ne, Testa 9, Nucifora, Chiesa 11, Cassaniti, Rapisarda 2, Lo Schiavo, Lombardo (L1), Bellitto, Spina ne. All. Frinzi Russo.

Arbitri: Giuseppina Oriolo di Ponzano Veneto e Madalina Chiriac di Fossalta di Piave (C.R. Veneto).