Volley, la Re Borbone Palermo conquista Viagrande

Col cuore e con la testa. La Re Borbone Palermo torna al successo nell’ottava giornata della Serie B maschile di volley, imponendosi sul campo del Viagrande col punteggio di 3-1 (parziali 25-21, 19-25, 25-16, 32-30). Una vittoria importante, per la classifica e per il morale, giunta al termine di un match giocato con buona tecnica e grande determinazione. Il sestetto di Nicola Ferro ha iniziato col piglio giusto, chiudendo il primo set senza troppi affanni (25-21). Nel secondo parziale, però, è arrivata la reazione dei catanesi che hanno condotto le danze (8-6, 16-13, 21-15) e compiuto l’aggancio sul 25-19. La Re Borbone ha ripreso subito il comando delle operazioni, riportandosi in vantaggio (25-16) e correndo poi qualche rischio di troppo nel quarto set, quando il Viagrande ha rimontato il divario (7-8, 13-16, 17-21) fino al 25-25.

A questo punto la partita si è accesa ed è diventata una corrida densa di emozioni, con continui sorpassi e controsorpassi, fino al 30-30. Qui i palermitani hanno tirato fuori il meglio del loro repertorio e con esperienza e orgoglio hanno chiuso la sfida sul 32-30. Ottimo il rientro di Fabian Gruessner, miglior realizzatore del match con 22 punti, prezioso anche l’apporto di Marco Lombardo e Giulio Raneli, mentre Galia ha palleggiato (come Giordano) con efficacia e i giovani Giuseppe Ferro e Richard Opoku ancora una volta sono risultati all’altezza del compito. Da segnalare che Andrea Simanella ha accusato un problema al ginocchio ed è stato poco utilizzato.

La Re Borbone Palermo ora torna sorridere: sorpassa il Viagrande e si assesta da sola al settimo posto. Prossimo appuntamento sabato 2 dicembre al Palaoreto (ore 18) contro la rediviva Callipo Vibo Valentia, ora ottava in classifica (due punti sotto i biancazzurri del presidente Giorgio Locanto) dopo avere strappato un punto a Lamezia e inflitto un pesante 3-1 ai cugini dei Bisignano.

Il tabellino

SYSTEMIA VIAGRANDE-RE BORBONE PALERMO 1-3

SYSTEMIA VIAGRANDE: Nicotra 9; Magri (L), Ferraccu 18; Spina, Borgesi, De Luca, Sanfilippo 13, Boscaini (L), Tomaselli, Costanzo 2, Camonita, Fichera 3; Scarpello 14, Penna 5. All. Saro Trombetta

RE BORBONE PALERMO: Galia 6, De Santis (L), Donato (L), Ferro 9, Gruessner 22, G. Raneli 10, A. Simanella, Lombardo 12, Giordano 2, Opoku 9. All. Nicola Ferro.

Arbitri: Elisa Gasperotti e Valeria Laggiri

Parziali: 21-25, 25-19, 16-25, 30-32