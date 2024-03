Volley, la Re Borbone riposa in attesa dello sprint finale

Settimana di riposo in campionato, ma di duro lavoro in palestra per la Re Borbone Palermo, che resta a guardare le rivali nella 17/a giornata - la quarta di ritorno - del campionato di Serie B maschile di volley, girone I. Tre sconfitte consecutive, contro altrettante formazioni calabresi (Raffaele Lamezia, Bisignano e Domotek Reggio Calabria), hanno fatto perdere terreno alla squadra del presidente Giorgio Locanto che adesso vanta un margine di appena 6 punti sulla zona a rischio della classifica. “Una situazione che non abbiamo mai conosciuto - ammette il numero uno del club palermitano – poiché abbiamo sempre lottato nelle zone alte della classifica. Adesso dobbiamo rimboccarci le maniche e ritrovare la giusta concentrazione perché ci aspetta un finale di stagione molto delicato”.

I biancazzurri restano fermi nella giornata in cui è in programma la sfida al vertice tra Domotek Reggio Calabria e Ciclope Bronte, le prime due della graduatoria che ormai appaiono lanciatissime verso i play-off. Ma sarà su altri campi che guarderanno con particolare interesse i ragazzi della Re Borbone Palermo, che molto probabilmente saranno raggiunti dal Bisignano, impegnato in casa contro il fanalino Sicily Villafranca Tirrena, mentre il Viagrande dovrebbe trovare disco rosso a Lamezia. L’attesa maggiore è poi per Papiro Fiumefreddo-Callipo Vibo: se dovessero vincere gli etnei si porterebbero a -3 dai biancazzurri, aprendo le porte ad un finale di stagione che, con tre retrocessioni in programma, sarebbe davvero al cardiopalmo. “Ma noi – dice Nicola Ferro, tecnico della Re Borbone Palermo – dobbiamo fare la corsa solo su noi stessi. Abbiamo sfruttato il turno di riposo per lavorare molto e provare nuovi meccanismi. Alla ripresa del campionato ci aspetta un’altra gara difficilissima in casa del Ciclope Bronte, ma poi arriveranno le sfide che contano. Contro Villafranca Tirrena e Viagrande non potremo più sbagliare”.

Il programma della 17/a giornata: Papiro Fiumefreddo-Callipo Vibo Valentia; Paomar Siracusa-Letojanni; Raffaele Lamezia-Viagrande; Bisignano-Sicily Villafranca Tirrena; Domotek Reggio Calabria-Ciclope Bronte. Riposano; Re Borbone Palermo e Aquila Bronte.

La classifica: Domotek Reggio Calabria 42 punti; Ciclope Bronte 34; Paomar Siracusa 29; Aquila Bronte 26; Letojanni 25; Raffaele Lamezia 23; Callipo Vibo Valentia 18; Re Borbone Palermo 15; Bisignano 12; Viagrande e Papiro Fiumefreddo 9; Sicily Villafranca Tirrena 1.

IL CALENDARIO DELLA RE BORBONE PALERMO

8 ottobre: Raffaele Lamezia-Re Borbone Palermo 3-0

14 ottobre: Re Borbone Palermo-Bisignano 3-1

21 ottobre: Re Borbone Palermo-Domotek Reggio Calabria 0-3

29 ottobre: riposo

4 novembre: Re Borbone Palermo-Ciclope Bronte 1-3

12 novembre: Sicily Villafranca Tirrena-Re Borbone Palermo 1-3

18 novembre: Re Borbone Palermo-Letojanni 1-3

25 novembre: Viagrande-Re Borbone Palermo 1-3

2 dicembre: Re Borbone Palermo-Callipo Vibo Valentia 2-3

9 dicembre: riposo

16 dicembre: Re Borbone Palermo-Papiro Fiumefreddo 3-0

14 gennaio: Paomar Siracusa-Re Borbone Palermo 3-1

20 gennaio: Re Borbone Palermo-Aquila Bronte 3-2

10 febbraio: Re Borbone Palermo-Raffaele Lamezia 0-3

17 febbraio: Bisignano-Re Borbone Palermo 3-1

24 febbraio: Domotek Reggio Calabria-Re Borbone Palermo 3-0

3 marzo: riposo

10 marzo: Ciclope Bronte-Re Borbone Palermo (ore 18)

16 marzo: Re Borbone Palermo-Sicily Villafranca Tirrena (ore 18)

23 marzo: Letojanni-Re Borbone Palermo (ore 18)

6 aprile: Re Borbone Palermo-Viagrande (ore 18)

13 aprile: Callipo Vibo Valentia-Re Borbone Palermo (ore 19)

20 aprile: riposo

27 aprile: Papiro Fiumefreddo-Re Borbone Palermo (ore 18)

4 maggio: Re Borbone Palermo-Paomar Siracusa (ore 18)

11 maggio: Aquila Bronte-Re Borbone Palermo (ore 18)