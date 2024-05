Volley, la Re Borbone conquista la vittoria più bella: il sesto posto è ancora possibile

La penultima giornata della B maschile di volley (girone I) ha regalato alla Re Borbone Palermo la vittoria più bella della stagione. Il sestetto di Nicola Ferro, infatti, ha battuto la Paomar terza in classifica per 3-0 (parziali 25-20, 25-20, 25-15), frutto di una prestazione scintillante e determinata. Nonostante l’assenza del “bomber” Fabian Gruessner, i biancazzurri hanno dominato dall’inizio alla fine, strappando gli applausi del pubblico amico nell’ultima apparizione casalinga dell’anno.

La Re Borbone è partita a razzo (5-0) e il vantaggio è sempre rimasto costante fino al 25-20 con cui si è conclusa la prima frazione. Più equilibrato il secondo set: i siracusani, privi dell’opposto Matteo Nicolosi, hanno messo il naso avanti (2-5, 6-9), poi sono stati raggiunti (9-9) e superati (18-13). La Paomar ha ristabilito la parità (18-18, 20-20), ma Lombardo e soci hanno nuovamente serrato le fila e con un parziale di 5-0 si sono portati sul 2-0.

Nel terzo set c’è stata partita fino al 2-2, poi la Re Borbone ha preso il largo e non ha mai accusato cedimenti fino al 25-15, mostrando forza e quel carattere che quest’anno aveva lasciato a desiderare in più di una occasione.

Vittoria bella, condita da belle trame di gioco e azioni spettacolari. Grande protagonista è stato l’opposto Andrea Simanella, miglior realizzatore del match (18 punti), mentre Giuseppe Ferro è stato formidabile in ricezione. Ma tutta la formazione biancazzurra ha girato a dovere, spinta anche dalle schiacciate di Marco Lombardo, dal buon palleggio di Renato Galia, dai muri di Giulio Raneli, dagli aces di Richard Opoku e dai salvataggi del libero Marco De Santis. Una vittoria di squadra, di un sestetto finalmente libero mentalmente e con tanta voglia di divertirsi.

La Re Borbone, che ha vinto 4 delle ultime 6 partite, sabato prossimo chiuderà la stagione a Bronte contro l’Aquila. C’è ancora la possibilità di risalire al sesto posto occupato dal Letojanni, che dista soltanto un punto.

Il tabellino

RE BORBONE PALERMO-PAOMAR SIRACUSA 3-0

RE BORBONE PALERMO: Galia 4, De Santis (L1), Donato (L2), Ferro 10, G. Raneli 10, Simanella 18, Lombardo 7, Giordano, Opoku 5, L. Raneli. All. Nicola Ferro.

PAOMAR SIRACUSA: Dato 2, Caramagno 2, Bafumo, Pappalardo 5, M. Chiesa (L1), Maggiore, Germano 3, Privitera 1, A. Chiesa 13, Bazzano 3. All. Mirko Peluso.

Arbitri: Luca Cardaci e Erika Burrascano

Parziali: 25-20, 25-20, 25-15

I commenti

L’allenatore Nicola Ferro: “Una grande partita e se devo essere sincero non me l’aspettavo. Tutto ha funzionato e tutti i ragazzi sono stati eccezionali. Bene la battuta, l’attacco, il palleggio. Su tutti Andrea Simanella, che in un ruolo non suo ha fatto punti straordinari. Li abbiamo messi in difficoltà sin dall’inizio e non siamo mai calati. Una vittoria che raddrizza una stagione difficile e travagliata”.

Il presidente Giorgio Locanto: “Abbiamo confermato i progressi dell’ultimo periodo e siamo stati protagonisti della più bella partita dell’anno. I ragazzi sono cresciuti a livello personale e come gioco corale. C’è stata una pausa a Piedimonte Etneo, ma da più di un mese la squadra è al top. Simanella è stato super, non facendo notare l’assenza dell’opposto titolare, ma i complimenti vanno a tutti i ragazzi”.

I risultati della 25/a giornata: Domotek Reggio Calabria-Raffaele Lamezia 3-1; Bisignano-Aquila Bronte 3-1; Re Borbone Palermo-Paomar Siracusa 3-0; Ciclope Bronte-Viagrande 3-1; Sicily Villafranca Tirrena-Callipo Vibo Valentia 3-2. Hanno riposato: Papiro Fiumefreddo e Letojanni.

La classifica: Domotek Reggio Calabria 62 punti; Ciclope Bronte 55; Paomar Siracusa 46; Raffaele Lamezia 44; Aquila Bronte 34; Letojanni 29; Re Borbone Palermo 28; Bisignano 24; Callipo Vibo Valentia 23; Papiro Fiumefreddo 18; Viagrande 11; Sicily Villafranca Tirrena 7.

