Volley, la Re Borbone batte il Villafranca e si rilancia

Missione compiuta. A due mesi dall’ultimo successo (20 gennaio, 3-2 all’Aquila Bronte), la Re Borbone Palermo torna a festeggiare la vittoria e si rilancia in classifica dopo 4 sconfitte consecutive che avevano compromesso la classifica e il morale. Il sestetto di Nicola Ferro ha sfruttato al meglio l’occasione che gli proponeva il calendario e hanno sconfitto col punteggio di 3-0 (parziali 25-18, 25-22, 25-23) il fanalino di coda Sicily Villafranca Tirrena, tornando ad incassare quei 3 punti che mancavano dal 16 dicembre (3-0 al Papiro Fiumefreddo).

Un successo preziosissimo al termine di una prestazione di sostanza, con qualche piccolo affanno, ma sostanzialmente sempre in controllo della partita, anche se gli avversari hanno messo in campo orgoglio e generosità. La Re Borbone è partita subito al meglio (8-5, 16-9, 21-15), chiudendo il primo set sul 25-18. Stesso andamento nella seconda frazione (8-4, 16-12, 21-15) con un piccolo calo di concentrazione nel finale fino al 25-22 finale. Terzo set più equilibrato, i messinesi hanno resistito fino al 21-20 per poi arrendersi al ritorno dei palermitani che hanno chiuso sul 25-23. Prestazione senza grandi slanci, ma contava solo la vittoria per ritrovare fiducia e serenità. A trascinare la squadra del presidente Giorgio Locanto anche stavolta è stato il “gigante” italo-tedesco Fabian Gruessner, miglior realizzatore del match con 21 punti.

La 19/a giornata della B maschile di volley (girone I) è stata estremamente positiva per la Re Borbone, visto che tutte le dirette concorrenti alla salvezza hanno segnato il passo: il Papiro Fiumefreddo è stato battuto a Bronte dall’Aquila (3-0), il Bisignano ha ceduto in casa al Ciclope Bronte (3-1) e hanno perso anche Viagrande (3-0 a Reggio Calabria) e Callipo Vibo Valentia (3-1 a Siracusa). Così i palermitani agganciano il Bisignano all’ottavo posto e portano a +6 il loro margine sulla zona retrocessione, potendo adesso preparare con serenità la prossima trasferta in casa del Letojanni.

Il tabellino

RE BORBONE PALERMO-SICILY VILLAFRANCA TIRRENA 3-0

RE BORBONE PALERMO: Galia 4, De Santis (L1), Donato (L2), Ferro 2, Vetro, Gruessner 21, Raneli G. 6, Simanella 8, Lombardo 7, Giordano, Opoku 4, Raneli L. All. Ferro.

SICILY VILLAFRANCA TIRRENA: Sulfaro 2, Maurisciano 3, Alaimo (L1), Amagliani 17, Rizzo 3, Mazza 6, Ciaramita 9, Bruno, Giliberto. All. Zappalà.

Arbitri: Federico Adamo e Sofia Gagliano

Parziali: 25-18, 25-22, 25-23

I commenti

L’allenatore Nicola Ferro: “Abbiamo giocato discretamente bene, tranne l’ultimo set durante il quale c’è stato un calo di concentrazione. Gruessner ha giocato una gran partita, il palleggiatore Galia ha gestito bene e anche gli altri hanno dato un apporto importante. Ora siamo già concentrati sul Letojanni, che ha perso nettamente a Lamezia e non attraversa un buon momento: sono convinto che possiamo andare a fare punti”.

Il presidente Giorgio Locanto: “La fase finale di questo nostro travagliato campionato è cominciata nel migliore dei modi. Siamo ripartiti con un impegno totale e corale di tutta la squadra, con Fabian Gruessner trascinatore e Galia lucido e intelligente nelle giocate. Adesso dobbiamo proseguire, conquistando qualcosa a Letojanni e poi superando in casa il Viagrande dovremmo scacciare definitivamente le paure”.

I risultati della 19/a giornata: Aquila Bronte-Papiro Fiumefreddo 3-0; Paomar Siracusa-Callipo Vibo Valentia 3-1; Raffaele Lamezia-Letojanni 3-0; Bisignano-Ciclope Bronte 1-3; Re Borbone Palermo-Sicily Villafranca Tirrena 3-0; Domotek Reggio Calabria-Viagrande 3-0.

La classifica: Domotek Reggio Calabria 48 punti; Ciclope Bronte 40; Paomar Siracusa 38; Raffaele Lamezia 32; Aquila Bronte 30; Letojanni 25; Callipo Vibo Valentia 20; Bisignano e Re Borbone Palermo 18; Papiro Fiumefreddo 12; Viagrande 9; Sicily Villafranca Tirrena 1.

IL CALENDARIO DELLA RE BORBONE PALERMO

8 ottobre: Raffaele Lamezia-Re Borbone Palermo 3-0

14 ottobre: Re Borbone Palermo-Bisignano 3-1

21 ottobre: Re Borbone Palermo-Domotek Reggio Calabria 0-3

29 ottobre: riposo

4 novembre: Re Borbone Palermo-Ciclope Bronte 1-3

12 novembre: Sicily Villafranca Tirrena-Re Borbone Palermo 1-3

18 novembre: Re Borbone Palermo-Letojanni 1-3

25 novembre: Viagrande-Re Borbone Palermo 1-3

2 dicembre: Re Borbone Palermo-Callipo Vibo Valentia 2-3

9 dicembre: riposo

16 dicembre: Re Borbone Palermo-Papiro Fiumefreddo 3-0

14 gennaio: Paomar Siracusa-Re Borbone Palermo 3-1

20 gennaio: Re Borbone Palermo-Aquila Bronte 3-2

10 febbraio: Re Borbone Palermo-Raffaele Lamezia 0-3

17 febbraio: Bisignano-Re Borbone Palermo 3-1

24 febbraio: Domotek Reggio Calabria-Re Borbone Palermo 3-0

2 marzo: riposo

10 marzo: Ciclope Bronte-Re Borbone Palermo 3-0

16 marzo: Re Borbone Palermo-Sicily Villafranca Tirrena 3-0

23 marzo: Letojanni-Re Borbone Palermo (ore 18)

6 aprile: Re Borbone Palermo-Viagrande (ore 18)

13 aprile: Callipo Vibo Valentia-Re Borbone Palermo (ore 19)

20 aprile: riposo

27 aprile: Papiro Fiumefreddo-Re Borbone Palermo (ore 18)

4 maggio: Re Borbone Palermo-Paomar Siracusa (ore 18)

11 maggio: Aquila Bronte-Re Borbone Palermo (ore 18)