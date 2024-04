Volley, la Re Borbone vince e scaccia le paure

Tutto secondo pronostico nella 21/a giornata della Serie B di volley (girone I). La Re Borbone ha battuto il Viagrande col punteggio di 3-0 (parziali 25-19, 25-23, 25-16) e conclude il trittico che doveva servire al rilancio con ben 7 punti e molte certezze in più. Il sestetto di Nicola Ferro ha così agganciato il Callipo Vibo Valentia, che è passato a Bisignano per 3-2, e soprattutto ha allungato il suo vantaggio sul Papiro Fiumefreddo, sconfitto nettamente a Lamezia dal Raffaele (3-0), e portato a dieci punti il margine di vantaggio sui catanesi che sono rimasti fermi al terz’ultimo posto. A cinque giornate dalla conclusione, la salvezza non è ancora aritmetica, ma ormai manca davvero poco per festeggiare, considerando anche che il Papiro dovrà fare visita alla “corazzata” Demotek Reggio Calabria e fermarsi per il turno di riposo.

Al “Palaoreto” è andata in scena una partita a senso unico. La Re Borbone è partita a razzo (8-6, 16-11, 21-13) ed ha chiuso il primo set sul 25-19. Qualche apprensione c’è stata invece nella seconda frazione, complice un calo di concentrazione che ha permesso al Viagrande di mettere il naso avanti (7-8, 13-16). I palermitani, però, hanno saputo reagire operando il sorpasso (21-19) e portando a casa un prezioso 25-23. Senza storia il terzo set, con i biancazzurri padroni del campo (8-3, 16-11, 21-13, 25-16).

È stato il tridente formato da Marco Lombardo, Fabian Gruessen e Giulio Raneli a trascinare la Re Borbone al successo, ma tutta la squadra si è espressa a ottimi livelli, giovandosi anche del buon palleggio di Renato Galia, delle intuizioni di Richard Opoku e dei salvataggi del libero Marco De Santis.

Nel prossimo turno, il 13 aprile, la Re Borbone sarà impegnata in trasferta sul campo del Callipo Vibo Valentia: sarà uno spareggio per il settimo posto, ma la formazione del presidente Locanto potrà affrontarlo senza troppe ansie.

Il tabellino

RE BORBONE PALERMO-SYSTEMIA VIAGRANDE 3-0

RE BORBONE PALERMO: Galia 4, De Santis (L1), Donato (L2), Ferro 2, Vetro, Gruessner 15, Raneli G. 13, Simanella 5, Lombardo 16, Giordano, Opoku 7, Raneli L. 1. All. Nicola Ferro.

SYSTEMIA VIAGRANDE: Magri (L), Ferraccu 10, Borgesi 5, De Luca 8, Sanfilippo 5, Cassaniti 6, Tomaselli, Camonita, Fichera, Scarpello, Giandinoto 1. All. Saro Trombetta.

Arbitri: Elena Morello e Antonino Richichi

Parziali: 25-19, 25-23, 25-16

I commenti

L’allenatore Nicola Ferro: “Abbiamo gestito bene la gara e, tranne qualche amnesia nel secondo set, tutto è andato liscio. Ho potuto dare spazio anche al secondo libero Donato e alternato Ferro e Simanella, senza che la squadra ne abbia risentito. Al 99 per cento non dovremmo correre più pericoli e possiamo affrontare le prossime partite con la giusta tranquillità”.

Il presidente Giorgio Locanto: “Come era nelle nostre previsioni, la vittoria per 3-0 è arrivata e soprattutto, preso atto anche della sconfitta del Fiumefreddo, ci ha messo nelle condizioni di poter proseguire nella massima tranquillità e di poter raggiungere la migliore posizione possibile di centroclassifica. Vogliamo chiudere in bellezza e guardare già al futuro”.

I risultati della 21/a giornata: Paomar Siracusa-Aquila Bronte 3-0; Raffaele Lamezia-Papiro Fiumefreddo 3-0; Bisignano-Callipo Vibo Valentia 2-3; Ciclope Bronte-Letojanni 3-1; Re Borbone Palermo-Viagrande 3-0. Hanno riposato: Domotek Reggio Calabria e Sicily Villafranca Tirrena.

La classifica: Domotek Reggio Calabria 51 punti; Paomar Siracusa 44; Ciclope Bronte 43; Raffaele Lamezia 38; Aquila Bronte 33; Letojanni 27; Callipo Vibo Valentia e Re Borbone Palermo 22; Bisignano 19; Papiro Fiumefreddo 12; Viagrande 9; Sicily Villafranca Tirrena 1.

IL CALENDARIO DELLA RE BORBONE PALERMO

8 ottobre: Raffaele Lamezia-Re Borbone Palermo 3-0

14 ottobre: Re Borbone Palermo-Bisignano 3-1

21 ottobre: Re Borbone Palermo-Domotek Reggio Calabria 0-3

29 ottobre: riposo

4 novembre: Re Borbone Palermo-Ciclope Bronte 1-3

12 novembre: Sicily Villafranca Tirrena-Re Borbone Palermo 1-3

18 novembre: Re Borbone Palermo-Letojanni 1-3

25 novembre: Viagrande-Re Borbone Palermo 1-3

2 dicembre: Re Borbone Palermo-Callipo Vibo Valentia 2-3

9 dicembre: riposo

16 dicembre: Re Borbone Palermo-Papiro Fiumefreddo 3-0

14 gennaio: Paomar Siracusa-Re Borbone Palermo 3-1

20 gennaio: Re Borbone Palermo-Aquila Bronte 3-2

10 febbraio: Re Borbone Palermo-Raffaele Lamezia 0-3

17 febbraio: Bisignano-Re Borbone Palermo 3-1

24 febbraio: Domotek Reggio Calabria-Re Borbone Palermo 3-0

2 marzo: riposo

10 marzo: Ciclope Bronte-Re Borbone Palermo 3-0

16 marzo: Re Borbone Palermo-Sicily Villafranca Tirrena 3-0

23 marzo: Letojanni-Re Borbone Palermo 3-2

6 aprile: Re Borbone Palermo-Viagrande 3-0

13 aprile: Callipo Vibo Valentia-Re Borbone Palermo (ore 19)

20 aprile: riposo

27 aprile: Papiro Fiumefreddo-Re Borbone Palermo (ore 18)

4 maggio: Re Borbone Palermo-Paomar Siracusa (ore 18)

11 maggio: Aquila Bronte-Re Borbone Palermo (ore 18)