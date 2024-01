Volley, occasione sciupata per la Re Borbone Palermo

Disco rosso per la Re Borbone Palermo nella dodicesima giornata del campionato di Serie B maschile di volley (girone I), la prima del 2024 dopo la sosta di fine anno. Il sestetto guidato in panchina da Nicola Ferro è stato sconfitto in trasferta col punteggio di 3-1 (parziali 25-19, 25-13, 21-25, 25-21) dalla vicecapolista Paomar Siracusa che così continua l’inseguimento alla leader Domotek Reggio Calabria.

Nell’angusta e freddissima tensostruttura di Solarino, dove gli aretusei disputano le gare casalinghe, i biancazzurri hanno giocato una partita dai due volti: apatici e troppo fallosi nei primi due set, poi determinati e combattivi negli altri due. Non è bastato a conquistare almeno un punto, ma Lombardo e compagni non sono andati lontani dall’affidare l’esito della sfida al tie-break. Peccato, però, che nel momento più delicato e decisivo del match, quando la Paomar appariva vulnerabile e anche un po’ stanca nei suoi uomini migliori, la Re Borbone abbia commesso alcune ingenuità e spianato la strada alla formazione di casa.

I palermitani non sono partiti male, anzi hanno tenuto botta fino all’8-8 dopo essersi trovati anche in vantaggio. Ma quando i siracusani hanno pigiato sull’acceleratore, puntando sulla potenza di Andrea Chiesa e l’esperienza di Matteo Nicolosi e Antonio Pappalardo, la forbice si è allargata e il primo set è andato ai padroni di casa (25-19). Senza storia il secondo parziale: la Re Borbone ha resistito fino al 10-8, poi ha alzato bandiera bianca, lasciandosi travolgere (25-13). La partita si è riaperta all’improvviso nel terzo set, quando l’ottimo Fabian Gruessner – che è tornato ai suoi livelli, schiacciando da ogni parte - ha suonato la carica (alla fine sarà il top scorer del match con 22 punti) e Palermo si è imposta 25-21. Anche il quarto set si è snodato all’insegna dell’equilibrio, con trame di bel gioco e scambi emozionanti: la Paomar ha accusato qualche battuta a vuoto e la Re Borbone ha mostrato di crederci (6-6, 9-9, 15-15), scacciando le paure e ribattendo colpo su colpo. La speranza degli ospiti, però, è svanita nelle battute conclusive, quando qualche errore di troppo – in battuta e in ricezione – ha ricacciato indietro i sogni palermitani e la Paomar, squadra sorpresa dalla stagione, ha tirato un sospiro di sollievo e fatto ancora una volta festa.

Sabato prossimo, 20 gennaio, si concluderà il girone di andata. La Re Borbone tornerà al Palaoreto per affrontare alle 18 un’altra grande del campionato, l’Aquila Bronte che occupa la quarta posizione della classifica. Servirà una prova maiuscola e tanto carattere per tornare a fare punti.

Il tabellino

PAOMAR SIRACUSA-RE BORBONE PALERMO 3-1

PAOMAR SIRACUSA: Nicolosi 7, Dato, Caramagno, Bafuno 1, Pappalardo 7, M. Chiesa (L), Maggiore, Germano 8, Privitera, A. Chiesa 16, Petrolito, Bazzano 12, Venosa. All. Mirko Peluso.

RE BORBONE PALERMO: Galia 1, De Santis (L), Donato (L), Ferro 1, Gruessner 22, G. Raneli 5, A. Simanella 6, Lombardo 9, Giordano, Opoku 4, L. Raneli. All. Nicola Ferro.

Arbitri: Rosa Maria Comunale e Eleonora Morabito di Messina

Parziali: 25-19, 25-13, 21-25, 25-21

I commenti

L’allenatore Nicola Ferro: “Potevamo conquistare almeno un punto, ma siamo mancati nei momenti decisivi. Abbiamo sbagliato troppo, anche dal punto di vista della tecnica. Ci vuole più applicazione e concentrazione”.

Il presidente Giorgio Locanto: “Bisogna migliorare l’aspetto caratteriale, anche se avevamo di fronte una squadra molto più esperta. Il terzo set ci aveva fatto sperare, ma non abbiamo dimostrato continuità”.

I risultati della 12/a giornata: Raffaele Lamezia-Domotek Reggio Calabria 0-3; Aquila Bronte-Bisignano 3-0; Paomar Siracusa-Re Borbone Palermo 3-1; Viagrande-Ciclope Bronte 1-3; Callipo Vibo Valentia-Sicily Villafranca Tirrena 3-0. Hanno riposato: Papiro Fiumefreddo e Letojanni.

La classifica: Domotek Reggio Calabria 30 punti; Paomar Siracusa 26; Ciclope Bronte 25; Aquila Bronte 22; Letojanni 18; Raffaele Lamezia 17; Re Borbone Palermo 13; Callipo Vibo Valentia 12; Bisignano e Viagrande 9; Papiro Fiumefreddo 2; Sicily Villafranca Tirrena 0.