Volley, punto d'oro per la Re Borbone a Letojanni

Tornare da Letojanni con qualche punto. L’obiettivo della Re Borbone Palermo è stato raggiunto e la squadra di Nicola Ferro può tirare un sospiro di sollievo. Al Pala “Letterio Barca”, nella 20/a giornata della Serie B di volley (girone I), è finita 3-2 per i messinesi (parziali 20-25, 25-21, 23-25, 25-19, 17-15) al termine di una sfida equilibratissima, ma è un punto d’oro quello conquistato dai biancazzurri ospiti che hanno compiuto – anche grazie alla sconfitta del Papiro Fiumefreddo in casa contro la Paomar Siracusa – un passo importante verso la salvezza.

Poteva raccogliere di più la Re Borbone, che è partita bene e si è aggiudicata il primo set per 25-20. Letojanni ha rimediato nel secondo parziale (25-21), condotto sempre in leggero vantaggio. Palermo, trascinata dal “bomber” Gruessner (26 punti, miglior realizzatore del match), dalla ritrovata vena di capitan Lombardo, dalle intuizioni del giovane Ferro e di Opoku, ha dato il meglio di sé nel terzo set, quando con grande orgoglio e belle manovre ha rimontato da 3-8, 11-16 e 18-21, chiudendo sul 25-23 a proprio favore.

Letojanni s’è però risvegliato dal suo torpore nella quarta frazione (25-19), approfittando dell’appagamento dei palermitani e acciuffando il 2-2 con una decisa reazione che ha affidato l’esito della sfida al tie-break. Qui si è giocato punto a punto (4-5, 10-9, 12-10), ma l’ultima accelerazione è stata dei messinesi, che hanno avuto in Pugliatti e nel rientrante Battiato i loro fari, fino al 17-15 finale che lascia un po’ di amaro (ma non troppo) ai biancazzurri.

Con 4 punti nelle ultime due partite, la Re Borbone ha scacciato le paure e risalito la classifica, portandosi a +7 dalla zona retrocessione. Sabato 6 aprile, al Palaoreto (ore 18), bisognerà battere il Viagrande, penultimo in classifica e in crisi profonda, per approdare nel mare della tranquillità.

Il tabellino

DATTERINO LETOJANNI-RE BORBONE PALERMO 3-2

DATTERINO LETOJANNI: Buffo 9, Alderuccio 7, Battiato 17, Pagliaro, Arena 10, Balsamo 8, Giardina 2, Litrico 1, Pugliatti 23, Cicala, Cianci 1, Maccarrone (L). All. Gianpietro Rigano

RE BORBONE PALERMO: Galia 4, De Santis (L1), Donato (L2), Ferro 9, Gruessner 26, Raneli G. 6, Simanella 2, Lombardo 13, Giordano, Opoku 10, Raneli L. All. Nicola Ferro.

Arbitri: Claudio Spartà e Vincenzo Favara

Parziali: 20-25, 25-21, 23-25, 25-19, 17-15

I commenti

L’allenatore Nicola Ferro: “Potevamo vincere tranquillamente, anche al tie-break siamo stati in vantaggio, invece abbiamo portato a casa solo un punto. Va bene per la classifica, ma qualche rimpianto resta. C’è stata qualche disattenzione di troppo, la squadra però ha mostrato carattere e testa. Ora pensiamo al Viagrande, bisognerà vincere e poi porci anche qualche altro obiettivo. Arrivare davanti a Bisignano e Vibo sarebbe un bel risultato”.

Il presidente Giorgio Locanto: “Abbiamo ritrovato il gruppo e il gioco corale, disputando una bella partita. Peccato, però, non avere dato continuità alle nostre azioni e mancato il risultato pieno che ad un certo punto sembrava alla nostra portata. Abbiamo raggiunto il minimo, va bene così. I ragazzi hanno dimostrato di essere consapevoli della delicatezza del momento, ora pensiamo a battere il Viagrande dopo la sosta di Pasqua”.

I risultati della 20/a giornata: Viagrande-Aquila Bronte 1-3; Papiro Fiumefreddo-Paomar Siracusa 1-3; Tonno Callipo Vibo Valentia-Raffaele Lamezia 1-3; Letojanni-Re Borbone Palermo 3-2; Sicily Villafranca Tirrena-Domotek Reggio Calabria 0-3. Hanno riposato: Ciclope Bronte e Bisignano.

La classifica: Domotek Reggio Calabria 51 punti; Paomar Siracusa 41; Ciclope Bronte 40; Raffaele Lamezia 35; Aquila Bronte 33; Letojanni 27; Callipo Vibo Valentia 20; Re Borbone Palermo 19; Bisignano 18; Papiro Fiumefreddo 12; Viagrande 9; Sicily Villafranca Tirrena 1.

IL CALENDARIO DELLA RE BORBONE PALERMO

8 ottobre: Raffaele Lamezia-Re Borbone Palermo 3-0

14 ottobre: Re Borbone Palermo-Bisignano 3-1

21 ottobre: Re Borbone Palermo-Domotek Reggio Calabria 0-3

29 ottobre: riposo

4 novembre: Re Borbone Palermo-Ciclope Bronte 1-3

12 novembre: Sicily Villafranca Tirrena-Re Borbone Palermo 1-3

18 novembre: Re Borbone Palermo-Letojanni 1-3

25 novembre: Viagrande-Re Borbone Palermo 1-3

2 dicembre: Re Borbone Palermo-Callipo Vibo Valentia 2-3

9 dicembre: riposo

16 dicembre: Re Borbone Palermo-Papiro Fiumefreddo 3-0

14 gennaio: Paomar Siracusa-Re Borbone Palermo 3-1

20 gennaio: Re Borbone Palermo-Aquila Bronte 3-2

10 febbraio: Re Borbone Palermo-Raffaele Lamezia 0-3

17 febbraio: Bisignano-Re Borbone Palermo 3-1

24 febbraio: Domotek Reggio Calabria-Re Borbone Palermo 3-0

2 marzo: riposo

10 marzo: Ciclope Bronte-Re Borbone Palermo 3-0

16 marzo: Re Borbone Palermo-Sicily Villafranca Tirrena 3-0

23 marzo: Letojanni-Re Borbone Palermo 3-2

6 aprile: Re Borbone Palermo-Viagrande (ore 18)

13 aprile: Callipo Vibo Valentia-Re Borbone Palermo (ore 19)

20 aprile: riposo

27 aprile: Papiro Fiumefreddo-Re Borbone Palermo (ore 18)

4 maggio: Re Borbone Palermo-Paomar Siracusa (ore 18)

11 maggio: Aquila Bronte-Re Borbone Palermo (ore 18)