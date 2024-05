Volley, la Re Borbone Palermo a Bronte per chiudere in bellezza

La Serie B maschile di volley (girone I) chiude i battenti domani 11 maggio con l’ultima giornata – la numero 26 - che ormai non ha più nulla da stabilire: Domotek Reggio Calabria e Ciclope Bronte hanno già raggiunto la certezza di disputare i play-off, mentre Papiro Fiumefreddo, Viagrande e Villafranca Tirrena retrocedono in C.

La Re Borbone Palermo chiuderà la sua stagione a Bronte, ospite dell’Aquila quinta in classifica. Il sestetto di Nicola Ferro insegue ancora un piccolo obiettivo, cioè raggiungere il sesto posto occupato dal Letojanni che staziona appena un punto sopra. Per farcela, i biancazzurri dovrebbero conquistare almeno due punti in terra etnea, sperando che gli jonici facciano fatica in casa del già condannato Viagrande. Sarebbe un premio di consolazione al termine di una stagione travagliata, ma che la Re Borbone sta concludendo a testa alta dopo avere collezionato quattro successi nelle ultime sei partite.

La vittoria di sabato scorso per 3-0 contro la Paomar Siracusa, terza in classifica, ha regalato al pubblico del Palaoreto una prestazione convincente, fatta di carattere e bel gioco, nonostante l’assenza dell’opposto Fabian Gruessner che rientrerà a Bronte. È stato proprio il “bomber” italo-tedesco a trascinare la squadra palermitana nel match di andata, vinto per 3-2 dopo una delle migliori prove stagionali. Un risultato che la Re Borbone vorrebbe ripetere per chiudere in bellezza e magari salire di un altro gradino in classifica, approfittando del notevole calo accusato dall’Aquila in questo finale di campionato: sono 5, infatti, le sconfitte consecutive dei brontesi che non fanno risultato dal lontano 23 marzo (3-1 a Viagrande).

“I ragazzi – dice il tecnico palermitano Nicola Ferro – si sono allenati con voglia anche questa settimana e dunque le sensazioni sono positive. L’Aquila Bronte era partita con propositi ambiziosi, ma poi ha deluso, anche se di recente ha strappato un punto alla “corazzata” Reggio. Rientra Gruessner, ma dall’inizio partirà Simanella che tanto bene ha fatto contro Siracusa”.

“È la classica partita di fine stagione – commenta Giorgio Locando, presidente della Re Borbone Palermo - ma vogliamo fare bene per confermare l’ottimo stato di forma raggiunto nelle ultime settimane. Fatta eccezione per lo stop contro il Papiro, i ragazzi hanno messo in campo tanta determinazione e raggiunto vittorie importanti. Vogliamo chiudere nella maniera migliore, sperando sia di buon auspicio per il prossimo anno”.

Il programma della 26/a giornata: Raffaele Lamezia-Bisignano; Callipo Vibo Valenzia-Domotek Raggio Calabria; Viagrande-Letojanni; Aquila Bronte-Re Borbone Palermo; Papiro Fiumefreddo-Sicily Villafranca Tirrena; Riposano: Paomar Siracusa e Ciclope Bronte.

La classifica: Domotek Reggio Calabria 62 punti; Ciclope Bronte 55; Paomar Siracusa 46; Raffaele Lamezia 44; Aquila Bronte 34; Letojanni 29; Re Borbone Palermo 28; Bisignano 24; Callipo Vibo Valentia 23; Papiro Fiumefreddo 18; Viagrande 11; Sicily Villafranca Tirrena 7.

IL CALENDARIO DELLA RE BORBONE PALERMO

8 ottobre: Raffaele Lamezia-Re Borbone Palermo 3-0

14 ottobre: Re Borbone Palermo-Bisignano 3-1

21 ottobre: Re Borbone Palermo-Domotek Reggio Calabria 0-3

29 ottobre: riposo

4 novembre: Re Borbone Palermo-Ciclope Bronte 1-3

12 novembre: Sicily Villafranca Tirrena-Re Borbone Palermo 1-3

18 novembre: Re Borbone Palermo-Letojanni 1-3

25 novembre: Viagrande-Re Borbone Palermo 1-3

2 dicembre: Re Borbone Palermo-Callipo Vibo Valentia 2-3

9 dicembre: riposo

16 dicembre: Re Borbone Palermo-Papiro Fiumefreddo 3-0

14 gennaio: Paomar Siracusa-Re Borbone Palermo 3-1

20 gennaio: Re Borbone Palermo-Aquila Bronte 3-2

10 febbraio: Re Borbone Palermo-Raffaele Lamezia 0-3

17 febbraio: Bisignano-Re Borbone Palermo 3-1

24 febbraio: Domotek Reggio Calabria-Re Borbone Palermo 3-0

3 marzo: riposo

10 marzo: Ciclope Bronte-Re Borbone Palermo 3-0

16 marzo: Re Borbone Palermo-Sicily Villafranca Tirrena 3-0

23 marzo: Letojanni-Re Borbone Palermo 3-2

6 aprile: Re Borbone Palermo-Viagrande 3-0

13 aprile: Callipo Vibo Valentia-Re Borbone Palermo 0-3

20 aprile: riposo

27 aprile: Papiro Fiumefreddo-Re Borbone Palermo 3-0

4 maggio: Re Borbone Palermo-Paomar Siracusa 3-0

11 maggio: Aquila Bronte-Re Borbone Palermo (ore 18)