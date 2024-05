Volley, la Re Borbone chiude in bellezza: 3-1 a Bronte

L’ultima giornata della B di volley sorride alla Re Borbone Palermo. Dopo avere superato la Paomar Siracusa, terza in classifica, il sestetto di Nicola Ferro si è ripetuto a Bronte battendo l’Aquila che ha chiuso quinta, ma con 6 ko di fila. Al Palazzetto “Alberto Meli” è finita 3-1 per gli ospiti (parziali 25-20, 23-25, 25-22, 26-24) al termine di una partita ricca di emozioni e di capovolgimenti di fronte. Una partita che ha visto la Re Borbone sempre concentrata e compatta nei momenti decisivi dei quattro set.

L’Aquila è partita meglio nel primo parziale (8-6, 16-12), ma quando Lombardo e compagni hanno pigiato sull’acceleratore è arrivato il sorpasso (19-21) e Palermo ha chiuso sul 20-25 a suo favore. I brontesi si sono riscattati nel secondo set, condotto sempre in vantaggio (8-7, 16-13, 21-19), fino al 25-23 che ha fissato il momentaneo 1-1. La Re Borbone ha tirato fuori l’orgoglio e la miglior tecnica nel terzo parziale, scattando avanti (6-8) e poi resistendo al ritorno dei padroni di casa (15-16, 19-21, 22-25). L’Aquila ha preso il largo all’inizio del quarto set (8-2) ma, giunto a metà strada (16-12), il sestetto di Francesco Cartillone s’è afflosciato. La Re Borbone ha operato il sorpasso (20-21) e dopo un testa a testa palpitante ha chiuso sul 24-26 bissando il successo dell’andata al Palaoreto (3-2) e portando a casa una delle vittorie più belle della stagione.

Fabian Grussner, al rientro dopo una settimana di assenza, è stato straripante, collezionando ben 26 punti. Accanto all’italo-tedesco ha confermato l’ottimo stato di forma lo schiacciatore Andrea Simanella, mentre Giulio Raneli ha svettato da centrale. Un grande finale per la Re Borbone che, con 5 successi nelle ultime 7 partite, ha risalito alcune posizioni di classifica chiudendo in settima posizione seppur appaiata al Letojanni che però è sesto per il maggior numero di vittorie (11 contro 10).

Il tabellino

AQUILA BRONTE-RE BORBONE PALERMO 1-3

AQUILA BRONTE: Cartillone 13, Buremi, Capizzi, Chillemi, Lopresti 6, Leonardi 9, Platania 12, Contraffatto (L1), Pirozzi 11, Marletta 11, Galvagno (L2). All. Francesco Cartillone.

RE BORBONE PALERMO: Galia, De Santis (L1), Donato (L2), Ferro, Gruessner 26, Raneli G. 13, Simanella 16, Lombardo 9, Giordano 1, Opoku 7, Raneli L. All. Nicola Ferro.

Arbitri: Flavia Caltagirone e Sofia Gagliano

Parziali: 20-25, 25-23, 22-25, 24-26

I commenti

L’allenatore Nicola Ferro: “Bella conclusione di stagione, anche se all’Aquila Bronte mancavano alcuni titolari. La tensione non era al massimo e siamo stati anche capaci di complicarci un po’ la vita, ma alla distanza abbiamo fatto valere il nostro spessore. Hanno giocato tutti, tranne il secondo libero Donato che nel riscaldamento ha accusato un risentimento all’inguine e non era il caso di rischiare. Ottimo il rientro di Fabian Gruessner, bravo anche Andrea Simanella. Adesso ci rilassiamo qualche giorno, ma già in settimana inizieremo a programmare il futuro”.

Il presidente Giorgio Locanto: “Abbiamo chiuso la stagione in crescendo e ci fa molto piacere dopo qualche sofferenza non prevista. Sono arrivate 5 vittorie nelle ultime 7 partite, battendo anche Paomar Siracusa e Aquila Bronte che sono state tra le protagoniste del campionato. Il lavoro compiuto negli ultimi due mesi ha dato il suo frutto e finalmente siamo tornati ad essere squadra, praticando un gioco di ottimo livello. Un grazie ai ragazzi, allo staff tecnico e agli sponsor. Ora guardiamo al futuro, l’obiettivo è quello di allestire una formazione ancora più competitiva”.

I risultati della 26/a giornata: Raffaele Lamezia-Bisignano 3-0; Callipo Vibo Valenzia-Domotek Raggio Calabria 0-3; Viagrande-Letojanni 2-3; Aquila Bronte-Re Borbone Palermo 1-3; Papiro Fiumefreddo-Sicily Villafranca Tirrena 3-1; Hanno riposato: Paomar Siracusa e Ciclope Bronte.

La classifica finale: Domotek Reggio Calabria 65 punti; Ciclope Bronte 55; Raffaele Lamezia 47; Paomar Siracusa 46; Aquila Bronte 34; Letojanni e Re Borbone Palermo 31; Bisignano 24; Callipo Vibo Valentia 23; Papiro Fiumefreddo 21; Viagrande 12; Sicily Villafranca Tirrena 7.

Domotek Reggio Calabria e Ciclope Bronte accedono ai play-off per la A-3, Papiro Fiumefreddo, Viagrande e Sicily Villafranca Tirrena retrocedono in C

TUTTI I RISULTATI DELLA RE BORBONE PALERMO

8 ottobre: Raffaele Lamezia-Re Borbone Palermo 3-0

14 ottobre: Re Borbone Palermo-Bisignano 3-1

21 ottobre: Re Borbone Palermo-Domotek Reggio Calabria 0-3

29 ottobre: riposo

4 novembre: Re Borbone Palermo-Ciclope Bronte 1-3

12 novembre: Sicily Villafranca Tirrena-Re Borbone Palermo 1-3

18 novembre: Re Borbone Palermo-Letojanni 1-3

25 novembre: Viagrande-Re Borbone Palermo 1-3

2 dicembre: Re Borbone Palermo-Callipo Vibo Valentia 2-3

9 dicembre: riposo

16 dicembre: Re Borbone Palermo-Papiro Fiumefreddo 3-0

14 gennaio: Paomar Siracusa-Re Borbone Palermo 3-1

20 gennaio: Re Borbone Palermo-Aquila Bronte 3-2

10 febbraio: Re Borbone Palermo-Raffaele Lamezia 0-3

17 febbraio: Bisignano-Re Borbone Palermo 3-1

24 febbraio: Domotek Reggio Calabria-Re Borbone Palermo 3-0

2 marzo: riposo

10 marzo: Ciclope Bronte-Re Borbone Palermo 3-0

16 marzo: Re Borbone Palermo-Sicily Villafranca Tirrena 3-0

23 marzo: Letojanni-Re Borbone Palermo 3-2

6 aprile: Re Borbone Palermo-Viagrande 3-0

13 aprile: Callipo Vibo Valentia-Re Borbone Palermo 0-3

20 aprile: riposo

27 aprile: Papiro Fiumefreddo-Re Borbone Palermo 3-0

4 maggio: Re Borbone Palermo-Paomar Siracusa 3-0

11 maggio: Aquila Bronte-Re Borbone Palermo 1-3