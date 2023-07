Volley, la Re Borbone Palermo con tante novità

La Re Borbone Palermo è già da mesi al lavoro per programmare la prossima stagione che vedrà la formazione biancoverde militare ancora una volta nel campionato di Serie B di volley maschile. Il presidente Giorgio Locanto ha già perfezionato l’iscrizione e ha raggiunto l’intesa con il tecnico Nicola Ferro che da oltre dieci anni guida il team palermitano. Dopo il terzo posto conquistato nell’ultimo campionato, ad un passo dai play-off per la Serie A-3, l’obiettivo è quello di allestire una formazione ancora più competitiva e con un tasso di esperienza maggiore. A sostenere la società dal punto di vista economico, anche quest’anno, sarà la catena di ristorazione Re Borbone “che in una città spesso insensibile alle vicende dello sport – dice il presidente Locanto – continua ad abbracciare il nostro progetto e ad affiancarci con passione ed entusiasmo”. Re Borbone sarà il main sponsor, in attesa che qualche altra azienda si avvicini ad una società – la Polisportiva Volo International, questa la denominazione ufficiale e da statuto – che da oltre 40 anni rappresenta ad alti livelli la pallavolo cittadina e della Sicilia centro-occidentale.

Mercato: ecco arrivi e partenze

La Re Borbone Palermo è da settimane impegnata sul fronte del mercato e saranno tante le novità con le quali sarà affrontata la stagione 2023-24. Una piccola rivoluzione, quella attuata dalla dirigenza, per elevare l’esperienza della rosa e coprire al meglio tutte le zone del campo. Tutto ciò, in attesa di recepire il decreto 36/21 che detta ancora in maniera non completa le nuove regole fiscali che rischiano di sconvolgere le norme consolidate da anni. Dell’organico dell’ultimo torneo – in attesa di sciogliere nel giro di poche settimane qualche punto interrogativo - sono stati confermati il veterano “bomber” Fabian Gruessner e le ali Giuseppe Ferro, Marco Lombardo e Andrea Simanella. Il centrale Gianluigi Simanella, invece, sarà disponibile soltanto dal mese di febbraio poiché impegnato per un ciclo di studi all’estero. Non faranno più parte della squadra – per motivi diversi – l’ala Nicola Atria, i centrali Giovanni Blanco (ex capitano), il palleggiatore Renato Galia e il libero Marco Sutera. Al loro posto sono stati perfezionati gli ingaggi del libero Marco De Santis, due stagioni in A-3 a Palmi, del palleggiatore Marco Pedrinelli, proveniente da Cantù (Serie C) e campione europeo under 17 in azzurro, e dei centrali Luca Testagrossa (che ha vinto pochi mesi fa il campionato di B a Sarroch, in Sardegna) e Giulio Raneli, ex Don Orione Palermo e già nel Partinico in Serie B. Ma altre novità sono dietro l’angolo per completare l’organico e assicurare al tecnico Nicola Ferro una formazione in grado di affrontare alla pari tutte le rivali più accreditate.

I calendari e la date della stagione

L’organico del girone, che dovrebbe essere costituito da sestetti di Sicilia e Calabria, non è stato ancora ufficializzato. Entro il 10 agosto saranno diramati i calendari, mentre il campionato inizierà nel week-end 7-8 ottobre.