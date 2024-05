Volley, la Re Borbone Palermo programma la prossima stagione: si riparte da coach Ferro

Chiuso tra alti e bassi il campionato di Serie B maschile di volley, la Re Borbone Palermo ha già iniziato la programmazione per la prossima stagione. Il primo atto della ricostruzione riguarda la conferma del tecnico Nicola Ferro che per l’undicesima volta di fila guiderà il sestetto biancazzurro. “Tra di noi – dice il presidente Giorgio Locanto – c’è un ottimo affiatamento e tanta fiducia, dunque il rapporto proseguirà con soddisfazione da entrambe le parti. Grazie all’allenatore abbiamo raggiunto ottimi risultati e il collettivo è notevolmente cresciuto. Speriamo di allestire una formazione competitiva e in grado di lottare per il salto di categoria. Ma molto dipenderà dalle risorse che avremo a disposizione e dagli sponsor che ci affiancheranno”.

Nicola Ferro sta già ricaricando le batterie e si muove sul mercato: “Con il professore Locanto – dichiara l’allenatore biancazzurro – c’è un rapporto lungo e consolidato. Ho iniziato per scherzo, per dare una mano, mai mi sarebbe venuto in mente di fare il tecnico. Ma poi ci ho preso gusto e siamo cresciuti nel tempo. Ho partecipato ai corsi e preso i tesserini per potere andare in panchina anche nelle categorie maggiori. Abbiamo vinto il campionato di Serie C e la Coppa Sicilia: da quel momento siamo sempre stati in B e sognato la A…”.

Ora c’è da guardarsi attorno e programmare il futuro. “Parlare di obiettivi – continua Nicola Ferro – è ancora presto, certamente la speranza è quella di allestire una squadra più forte di quella di quest’anno. Siamo in contatto con alcuni procuratori, stiamo sondando il mercato per vedere quello che ci offre. Il primo ruolo da coprire è quello del palleggiatore, vista la partenza di Renato Galia che andrà a lavorare nell’Arma dei Carabinieri. Molto dipenderà dagli sponsor, ma intanto abbiamo definito una collaborazione con le società Capaci e Don Orione, che giocano in C, per dare la possibilità ai giovani di queste società consociate di crescere e poi poter completare l’organico del nostro club. Già questo è un buon inizio…”.