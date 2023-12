Volley, la Re Borbone tenta la risalita in classifica: "Ce la possiamo giocare con tutti"

La decima giornata di campionato di serie B maschile di volley (girone I), che ha visto la Re Borbone del presidente Giorgio Locanto effettuare il suo secondo turno di riposo, non ha cambiato la posizione del sestetto palermitano che rimane in settima posizione con 10 punti , frutto di 3 vittorie e 5 sconfitte. Un bottino inferiore alle aspettative, ma l'organico ha subito parecchie trasformazioni e – dopo una fase di mercato tormentata, con arrivi e partenze – soltanto da poche settimane ha raggiunto l'assetto definitivo.

"Rispetto all'anno scorso - sottolinea l'opposto italo-tedesco Fabian Gruessner, l'elemento di punta della formazione guidata da Nicola Ferro - abbiamo perso alcuni titolari come Atria, Blanco, Sutera, Banauas e il ricambio non è stato facile. Tutti all'inizio pensavamo ad un nuovo campionato di vertice, ma oggi obiettivamente guardiamo al centroclassifica. Nella prima parte della stagione abbiamo dovuto conoscerci e affinare l'intesa, qualcuno dei partenti non è stato sostituito, però non è mai mancato l'impegno e la voglia di fare bene. Un pizzico di sfortuna e alcune occasioni sciupate, come nell'ultimo confronto interno contro la Tonno Callipo Vibo, ci hanno privato di qualche punto prezioso, ma guardiamo avanti con fiducia.Alla ripresa del campionato affronteremo il Papiro Fiumefreddo che è penultimo , sarà l'occasione per il riscatto e per stabilire un margine netto tra noi e la zona calda della classifica. Un'opportunità da non perdere assolutamente per ritrovare tranquillità e fiducia”.

Una stagione tra luci e ombre, con qualche rimpianto di troppo. "C'è mancata la continuità - prosegue il 'bomber' Fabian Gruessner, veterano della squadra biancazzurra - e anche i giovani sono andati a corrente alternata. Dobbiamo essere bravi io e il capitano Marco Lombardo a sopperire con l'esperienza e il carattere. Assieme a Giulio Raneli, che si è inserito molto bene ed è diventato un punto di forza. A parte Reggio Calabria, che credo sia di un'altra categoria, possiamo giocarcela con tutte le nostre avversarie. L'abbiamo già dimostrato contro Lamezia, Ciclope Bronte e Letojanni. Adesso abbiamo trovato il giusto assetto e la convinzione deve portarci a fare meglio e a credere che ogni partita è alla nostra portata. Possiamo risalire, ne abbiamo le potenzialità, almeno fino al quinto posto".

Sabato prossimo, 16 dicembre, la Re Borbone Palermo tornerà in campo alle 18 al Palaoreto per affrontare - nell'undicesima giornata di campionato - il Papiro Fiumefreddo penultimo in classifica con 2 punti.

I risultati della decima giornata

Paomar Siracusa-Raffaele Lamezia 3-1; Aquila Bronte-Ciclope Bronte 0-3; Papiro Fiumefreddo-Domotek Reggio Calabria 0-3; Letojanni-Sicilia Villafranca Tirrena 3-0; Systemia Viagrande-Bisignano 0-3. Hanno riposato: Re Borbone Palermo e Callipo Vibo Valentia.

La classifica