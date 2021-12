Volley, B2 femminile: la capolista Caffè Trinca Palermo fa tappa a Brolo sul campo della Saracena

Trasferta dall'elevato coefficiente di difficoltà per la Caffè Trinca Palermo, impegnata domani (ore 18) a Brolo sul campo della Cassiopea Lavalux Sisa Saracena. L'incontro sarà arbitrato da Antonino Richichi e Claudia Durante del C.R. Fipav Calabria.

E' la nona giornata del campionato nazionale di serie B2 femminile. Le palermitane, attualmente imbattute a quota 21 punti, sono al comando del girone P grazie alle sette vittorie consecutive. L'ultima affermazione è giunta davanti al pubblico amico del PalaWinning nel derby cittadino contro la Medtrade Palermo. La Saracena, matricola del torneo, occupa la metà classifica con i suoi 12 punti all'attivo, frutto di 4 vittorie - con Comiso, Comfer, Medtrade e Volley Valley - ed altrettante sconfitte maturate con Marsala, Pedara, Zafferana e Nigithor. A differenza delle rosanero, la formazione del Messinese deve ancora scontare il turno di riposo previsto nel prossimo week-end.

Settimana tranquilla per le rosanero. Giovedì sera Di Bert e compagne hanno svolto un allenamento congiunto proprio con la Medtrade Palermo alla "Dante Alighieri", terminato per 2 a 1 in favore della Caffè Trinca. Venerdì dedicato all'analisi video, in vista della partenza prevista domani ad ora di pranzo.



A parlare alla vigilia è Tatiana Lombardo, il capitano del Caffè Trinca Palermo. La schiacciatrice etnea è ben consapevole della difficoltà di un impegno che nasconde tanti tranelli. E' a Brolo infatti che Marsala ha perso di fatto la leadership vincendo al tie-break e perdendo per strada quel punto che consacra in vetta al momento la formazione di Tommaso Pirrotta. "Mi aspetto una partita ostica considerando anche che il campo è particolarmente insidioso", afferma Lombardo. "Ci siamo concentrate tutta la settimana pensando più a noi e al nostro gioco che a tutto il resto. Sicuramente non sarà facile ma se riusciremo a dar voce appieno alle nostre dinamiche ritengo che la strada sarà più spianata". La gara tra Cassiopea Lavalux Sisa Saracena e Caffè Trinca Palermo sarà trasmessa in diretta streaming a partire dalle ore 17:50 sulle pagine Facebook ASD La Saracena Volley e Progetto Volley Smart.