Seconda vittoria consecutiva per Terrasini: serve il tie-break per battere Catania nel derby

In un immaginario dizionario, tra i sinonimi della parola “incertezza” farebbe bella figura una foto del derby disputato ieri al PalaAbramo di Catania tra le padrone di casa dell’Hub Ambiente e il Duo Rent Terrasini. La formazione di coach D’Accardi è uscita vittoriosa da quella che era l’ultima sfida del 2023, anche se è servito un tie-break equilibratissimo per portare a casa 2 punti preziosi e soprattutto due botte e risposte. È segno che la squadra palermitana c’è e lotta su ogni pallone, ricordando tra l’altro che si tratta del secondo successo consecutivo dopo il 3-2 della scorsa settimana al Geodetico contro San Salvatore Telesino. Terrasini ha così chiuso l’anno con 8 punti nella classifica del girone E della B1 di volley femminile, un bottino che permette a Biccheri e compagne di tenere a distanza la zona retrocessione.

La stessa Hub Ambiente e Castellana Grotte, poi, hanno appena un punto in più e nel 2024 si dovrà continuare a battagliare contro questi avversari. Diversamente dal match di una settimana fa, Ruffa è tornata nel ruolo di libero, mentre Ameri ha ripreso a giocare come schiacciatrice. Il primo set del derby è stato alquanto incerto, almeno fino al 18-16 per le catanesi. Dopo questa fase, infatti, l’Hub Ambiente ha indovinato i break giusti, lasciando Terrasini ad appena 18 punti per il momentaneo 1-0.

Nella seconda frazione di gioco, i ruoli si sono invertiti. Il Duo Rent ha comandato a lungo e questo vantaggio si è irrobustito di scambio in scambio, come testimoniato dai parziali provvisori (17-12, 22-15). Le palermitane hanno così gestito al meglio la situazione, chiudendo agevolmente il set e pareggiando i conti. Il terzo parziale poteva essere quello del sorpasso delle Dragonesse, subito avanti nel punteggio ma incapaci di gestire il buon vantaggio (16-11, 20-17). Catania è stata capace di rimontare e di mettere la freccia (23-22), andandosi a prendere il 2-1 con il comprensibile entusiasmo del palazzetto di casa. La quarta frazione di gioco è stata vinta dal Duo Rent con l’ennesima partenza sprint che ha fruttato gap importanti fino al 22-18.

Con un margine del genere, è stato inevitabile prolungare la sfida al tie-break e nel set corto Terrasini ha letteralmente tremato. Il cambio campo è infatti avvenuto sull’8-5 per le etnee, ma la tenacia delle palermitane ha rimesso tutto in discussione (11-11). I due match point per Terrasini sono stati alla fine determinanti con il punto decisivo realizzato da Sharon Luzzi, la cui schiacciata mancina è stata murata fuori per il tripudio delle ragazze di coach D’Accardi. La squadra tornerà in campo il prossimo 20 gennaio nella difficile trasferta abruzzese contro la Tenaglia Altino che ha appena inflitto alla capolista Energy System Catania la sua prima sconfitta stagionale. Il tabellino del match:

HUB AMBIENTE CATANIA-DUO RENT TERRASINI 2-3 (25-18, 17-25, 25-22, 22-25, 13-15)

CATANIA: Bosso, Pezzotti, Palumbo, Maiorano, Caruso, Anselmo, Cavallieri, Altavilla, Vescovo, Mugnaini, Mureddu, Giambanco, Locatelli, D’Arrigo. All. Sciacca

TERRASINI: Amenta, Ameri, Bacciottini, Biccheri, Cangialosi, Giambona, Luzzi, Patti, Rossetti, Ruffa, Tarantino. All. D’Accardi