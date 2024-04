Volley, la Re Borbone espugna Vibo Valentia: seconda vittoria di fila e salvezza in cassaforte

Due partite di fila, quest’anno, la Re Borbone non le aveva mai vinte. C’è riuscita a Vibo Valentia, sfoderando la migliore prova della stagione e firmando un 3-0 (parziali 26-28, 19-25, 14-25) a conferma dell’ottimo momento di forma del sestetto palermitano che s’è finalmente liberato dei complessi e delle paure di poche settimane fa.

Con 10 punti nelle ultime 4 partite, la Re Borbone adesso si è isolata al settimo posto (che occupava in coabitazione proprio con Vibo) e guarda con speranza al gradino superiore occupato – due lunghezze più avanti – dal Letojanni. In terra calabrese sono caduti alcuni tabù: è arrivata la seconda vittoria consecutiva (dopo Viagrande), è giunto il primo 3-0 esterno della stagione ed è stato riscattato il ko dell’andata. Quel 2-3 del Palaoreto, dopo essere stati in vantaggio per 2-1 e ad un passo dal chiuderla, bruciava tanto.

Ma stavolta la Re Borbone non s’è fatta sorprendere, giocando con grande concentrazione e voglia. La svolta è arrivata nel primo set, con Callipo sempre avanti (8-6, 16-13, 22-18) e i biancazzurri ospiti costretti ad inseguire ma senza mai smettere di crederci. Così è arrivato il sorpasso e il 26-28 con cui si è chiusa la prima frazione ha fornito lo slancio definitivo per la piccola grande impresa. Nei set successivi c’è stata poca storia, la Re Borbone ha sbagliato pochissimo e i calabresi si sono smarriti anche sotto il profilo del morale. Tutti protagonisti sul fronte palermitano, dal ritrovato Lombardo, formidabile in attacco e miglior realizzatore del match (19 punti), al palleggiatore Galia, abile nella distribuzione del gioco e a muro (suoi ben 9 punti). Ottima anche la ricezione di Ferro, le schiacciate di Opoku, la potenza di Gruessner e la lucidità del libero De Santis. Adesso, con la salvezza in cassaforte, la Re Borbone è attesa da un turno di riposo. Alla ripresa, il 27 aprile, ci sarà da affrontare la trasferta di Fiumefreddo contro il pericolante Papiro.

Il tabellino

TONNO CALLIPO VIBO VALENTIA-RE BORBONE PALERMO 0-3

TONNO CALLIPO VIBO VALENTIA: Iurlaro 4, Cortese 1, Tassone, Mirabella 4, Guarascio, Saragò 11, Asteriti (L2), Cimmino 12, Argano, Cugliari (L1), Mille 9, Pisani, Michelangeli, Fiandaca. All. Francesco Piccioni. RE BORBONE PALERMO: Galia 9, De Santis (L1), Donato (L2), Ferro 5, Vetro, Gruessner 13, Raneli G. 5, Simanella, Lombardo 19, Giordano, Opoku 11, Raneli L. All. Nicola Ferro. Arbitri: Vincenzo Emma e Maria Rosa Privitera Parziali: 26-28, 19-25, 14-25

I commenti

L’allenatore Nicola Ferro: “Abbiamo giocato finalmente bene e tutti meritano l’applauso. La svolta c’è stata nel primo set, quando eravamo sotto 22-18 ma abbiamo saputo recuperare e vincere. A quel punto Vibo non ha capito più nulla e noi abbiamo dilagato. Non è stato neppure necessario fare molti cambi perché il rendimento è stato sempre alto, con applicazione e lucidità, nonostante i rivali fossero al gran completo. È sicuramente la vittoria più bella di questa stagione travagliata, speriamo di continuare così e finire in bellezza, facendo un pensierino al sesto posto”. Il presidente Giorgio Locanto: “Siamo partiti contratti, ma poi non abbiamo praticamente sbagliato nulla. I ragazzi sono in grande forma fisica e mentale: liberatasi dei complessi e tolto il peso di raggiungere la salvezza, la squadra ha saputo ritrovarsi, sfruttando il lavoro del tecnico e quello del fisioterapista Taranto che da 3-4 settimane ha dato finalmente i suoi frutti. I ragazzi sono esplosivi e a Vibo hanno funzionato anche i muri. Bellissima partita sul piano della tecnica e della tattica. A questo punto forse non ci voleva il riposo, speriamo non ci sia un calo di concentrazione”.

I risultati della 22^ giornata e la classifica

Aquila Bronte-Raffaele Lamezia 1-3; Papiro Fiumefreddo-Bisignano 3-0; Callipo Vibo Valentia-Re Borbone Palermo 0-3; Sicily Villafranca Tirrena-Ciclope Bronte 0-3; Letojanni-Domotek Reggio Calabria 1-3. Hanno riposato: Viagrande e Paomar Siracusa. La classifica: Domotek Reggio Calabria 54 punti; Ciclope Bronte 46; Paomar Siracusa 44; Raffaele Lamezia 41; Aquila Bronte 33; Letojanni 27; Re Borbone Palermo 25; Callipo Vibo Valentia 22; Bisignano 19; Papiro Fiumefreddo 15; Viagrande 9; Sicily Villafranca Tirrena 1.