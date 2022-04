Nell'ultima partita casalinga la Volo Saber affronta Bronte

La Volo Saber Palermo è pronta per affrontare in casa l’Aquila Bronte. Al Pala Oreto di via Santa Maria di Gesù si giocherà sabato 23 aprile (ore 18) l’ultima sfida casalinga della stagione neroverde. L’incontro, valido come recupero della terza giornata di ritorno, sarà arbitrato dai veneti Francesco Mischi (Verona) e Paolo Zamparini (Vicenza).

Palermitani pronti ad assolvere i doveri da padroni di casa, cercando di far valere il vantaggio del fattore campo. Gruessner e soci stazionano in quarta piazza in classifica (35), a ridosso dei vertici della graduatoria. Una posizione condivisa con Universal Catania e Papiro Fiumefreddo. I recenti recuperi degli ultimi giorni hanno consentito a Siracusa di staccarsi dal citato trenino ed occupare la terza posizione in regular season. Consolidate le due posizioni d’élite valide per l’accesso ai play-off promozione (andranno Letojanni e Lamezia, ndr), i giochi sono rivolti al prestigio di concludere il torneo con piacente soddisfazione.

Per questo i neroverdi puntano sabato ad un potenziale risultato utile che li consentirebbe di avvicinarsi prepotentemente al gradino più basso del podio giocandoselo di fatto nell’ultimo week-end di aprile proprio contro Siracusa.

Bronte, reduce dalla disfatta casalinga con Partinico, ha perso diverse posizioni nelle ultime settimane. Gli etnei, 30 punti realizzati in campionato frutto di dieci vittorie alternate da altrettante sconfitte, hanno in parte rivoluzionato la rosa rispetto al girone di andata. Dopo l’interruzione del rapporto con Ichim Facchetti – risolutivo contro la Volo Saber alla seconda di andata – le aquile hanno ingaggiato l’opposto Leonardo Scuffia, all’inizio della stagione a Sabaudia in A3 e lo scorso campionato a Lagonegro in A2. Il marchigiano, classe ’91, considerato fuoriclasse per la categoria, rappresenta il principale punto di riferimento dell’offensiva ospite. L’atleta proviene da due turni di squalifica e per ciò la squadra ha avvertito la sua pesante assenza. Con lui in campo Bronte ha espugnato il campo di Lamezia (2-3), la vice capolista del torneo. Il mercato della compagine del Catanese si è rinvigorito con l’ingaggio in corso d’opera del centrale Penna (da Letojanni) e dell’alzatore Amato (da Palmi di A3).

Sfida dunque che rappresenta una prova di forza per la Volo Saber. Nessun avviso dall’infermeria palermitana, e dunque coach Ferro potrà disporre dell’intero organico. Prima del match di sabato la squadra svolgerà un allenamento congiunto con la selezione giovanile del Don Orione Palermo, con cui vige da anni una proficua collaborazione per la linea verde.

Gruessner: “Vogliamo piazzare Palermo ai vertici della classifica, puntiamo al bottino pieno con Bronte” – A parlare alla vigilia è Fabian Gruessner, opposto della Volo Saber Palermo. “Ci ritroveremo una squadra riformata rispetto all’andata, che ha operato sul mercato puntando su giocatori di livello. Sarà una sfida interessante perché il nostro potenziale è stato espresso in diverse occasioni durante il girone di ritorno. Il nostro obiettivo? Per noi è molto importante far bene contro Bronte, per questo sabato puntiamo al bottino pieno, poi penseremo all’ultima di regular season con Siracusa. Vogliamo confermare e dimostrare che Palermo merita i vertici della classifica dopo un percorso di stagione intrapreso in modo zoppicante”.