Volley Terrasini, la squadra delle attese infinite: sabato il ritorno in campo dopo ben 35 giorni

Non c’è due senza tre: il Volley Terrasini è ormai abituato alle lunghe attese prima di tornare in campo, quasi una costante da qualche tempo a questa parte per la formazione palermitana che milita nel girone E della Serie B1 femminile. Sabato 20 gennaio 2024 le Dragonesse giocheranno il loro primo match dell’anno dopo la lunga pausa natalizia: l’ultima partita disputata risale addirittura allo scorso 16 dicembre, dunque ben 35 giorni fa. A distanza di oltre un mese, il Duo Rent se la vedrà in trasferta con la Tenaglia Altino (Chieti), avversario temibile che punta alla promozione in A2.

Non è la prima volta che la squadra siciliana deve armarsi di pazienza. Era già capitato all’esordio in campionato, con il Volley Terrasini costretto ad aspettare una settimana rispetto alle altre formazioni del girone. In questo raggruppamento c'è stata subito un'esclusione a inizio stagione, quella della Vipostore Francavilla che si è ritirata stravolgendo il calendario. Anche l’avvio del campionato 2022-2023 non è stato da meno, con le Dragonesse obbligate a scendere sul taraflex due settimane dopo l’inizio ufficiale (a causa, ancora una volta, dell’esclusione all’ultimo minuto del Caffè Trinca Palermo).

Sempre a proposito di attese, vale la pena ricordare come le ragazze di coach D’Accardi rivedranno i loro tifosi soltanto il 17 febbraio, complice l’ennesimo turno di riposo, più di due mesi dopo l’ultimo appuntamento sportivo che ha visto come sfondo la Tensostruttura (la vittoria per 3-2 contro San Salvatore Telesino del 9 dicembre scorso). Si dice sempre che la calma è la virtù dei forti, la speranza è che poi si traduca in punti pesanti sul campo per cercare di risalire la non semplice classifica del girone E.