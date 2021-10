Terrasini sfiora la rimonta: 3-2 per la Forex Olimpia ma arriva il primo punto

Nulla da rimproverare: l’esordio casalingo delin B1 coincide con la seconda sconfitta in campionato, ma la storia è stata ben diversa rispetto a quella vista la settimana scorsa. La formazione siciliana ha infatti conquistato il suo primo punto stagionale al termine di un match che è limitativo definire spettacolare. Il copione sembrava lo stesso della prima gara del torneo, con lacapace di andare senza problemi sul 2-0. I primi due parziali sono stati delle “fotocopie”, entrambi terminati sul 25-19 per le ospiti.

Nonostante l’equilibrio dei set, le avversarie campane sono riuscite a trovare lo spunto giusto per assestare l’allungo decisivo. Qualunque squadra si sarebbe arresa a questo punto, ma non certo Terrasini. Le Dragonesse si sono dimostrate tenaci e combattive come non mai, trovando coraggio nel terzo set concluso ai vantaggi. Il 26-24 non deve però ingannare, visto che le padrone di casa hanno “viaggiato” tranquille con vantaggi rassicuranti per poi farsi rimontare e sfruttare il secondo set point a disposizione. Il quarto set può essere "incorniciato" come il migliore in assoluto della giornata: il 25-16 per le gialloblu parla chiaro, nonostante lo 0-4 iniziale non c’è poi stata storia e Terrasini ha costretto la Forex Olimpia al tie-break.

L’ultimo parziale ha lasciato purtroppo l’amaro in bocca: San Salvatore Telesino ha dato l’illusione di avere la partita in mano, ma il punteggio si è poi riequilibrato sull’11-11. Gli ultimi due scambi hanno avuto come conseguenza qualche contestazione da parte delle Dragonesse, in particolare il 15-12 definitivo ottenuto dopo un muro fuori molto discusso. Sugli scudi capitan Biccheri e Federica Foscari, autentiche trascinatrici, senza dimenticare l’ottimo contributo di Federica Gatta e Marcela Nielsen. Questo il tabellino del match:

Volley Terrasini-Forex Olimpia Volley San Salvatore Telesino 2-3 (19-25, 19-25, 26-24, 25-16, 12-15)

Volley Terrasini: Nielsen, Murri, Monzio Compagnoni, Gatta, Brioli, Mercanti, Biccheri, Buffa, Foscari, Grillo. All: D'Accardi

San Salvatore Telesino: Biscardi L., Del Vaglio, Labianc, Cassone, Sanguign, Ferrara, Moretti, Matrullo, Biscardi G. All. Eliseo