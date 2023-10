Volley femminile B1. Terrasini ricomincia da 3! Ottimo esordio in campionato a Castellana Grotte

È inevitabile scomodare Massimo Troisi per l’esordio nel campionato di B1 femminile del Duo Rent Terrasini. La formazione palermitana ha disputato ieri la prima gara del torneo (girone E), affrontando la trasferta sul campo della Zero5 Castellana Grotte con una maturità invidiabile e ricominciando appunto da 3…punti! Le ragazze di coach D’Accardi si sono rivelate per l’ennesima volta la bestia nera della formazione pugliese a cui hanno conteso la salvezza nelle ultime due stagioni. Le Dragonesse non hanno risentito minimamente del fatto di essere un gruppo rinnovato, col solo capitan Biccheri tra le conferme del roster. Per conquistare il primo set al PalaGrotte c’è voluta comunque la migliore pazienza di questo mondo. Il parziale è trascorso sul filo dell’equilibrio fino alle fasi finali, quando Terrasini si è guadagnato due palle set, la prima delle quali è stata subito messa a segno.

Bacciottini ha servito con precisione le compagne e in difesa Ruffa ha garantito ricezioni granitiche che hanno fatto guadagnare fiducia alla squadra. Il copione si è ripetuto anche nella seconda frazione di gioco, ma in questo caso il Duo Rent ha dovuto sfruttare entrambi i set point per portarsi sul 2-0. Nel terzo parziale le siciliane hanno fatto i conti con la voglia di rivalsa delle padrone di casa. Castellana Grotte ha costantemente comandato il punteggio, raggiungendo sul 22-18 il suo massimo vantaggio che si è poi tradotto nel 25-21 successivo e nel passivo dimezzato per quel che riguarda il conto set. D’Accardi ha mosso qualche pedina mettendo Biccheri opposta e Patti al posto di Luzzi.

Anche Ciliberti ha provato una variante con Bellanca al posto di Sangoi. La Zero5 ha continuato a giocare in scioltezza (8-5, 16-12), ma solo fino al 18-12, quando le palermitane hanno alzato il ritmo difendendo tutto ed attaccando con maggiore precisione. Il sorpasso è avvenuto sul 20-21. Quindi si è lottato palla su palla fino al 23-23. Proprio Biccheri ha trovato il 23-24, Bondarenko ha replicato col 24 pari, ma poi ha sprecato e Terrasini non ha perdonato: 24-26 ed 1-3 definitivo. Da rimarcare le prestazioni di Ameri e della stessa Biccheri, entrambe autrici di 13 punti e migliori realizzatrici della squadra, senza dimenticare l’inserimento dell’ultima arrivata in casa Terrasini, la giovane centrale Siria Tarantino.

Queste le dichiarazioni dell’allenatore delle Dragonesse: “Le ragazze stanno lavorando bene. Il nostro mix di esperte e giovani fa la differenza. In alcuni momenti bisogna anche piazzare la palla, avere la pazienza di aspettare il momento giusto. Loro hanno forzato al servizio, noi abbiamo provato a contenere le loro centrali. Questo è quello che questa gara poteva darci e ci ha dato”. Il tabellino del match:

ZERO5 CASTELLANA GROTTE-DUO RENT TERRASINI 1-3 (22-25, 23-25, 25-21, 24-26)

CASTELLANA GROTTE: Sangoi (10), Belloni (3), Giombini (18), Bondarenko (14), Salamida (12), Gogna (6), Recchia, Bellanca (7). NE: Pinto, Rizza, Daprile, Fino. All. Ciliberti

TERRASINI: Luzzi (7), Bacciottini (3), Biccheri (13), Ameri (13), Giambona (2), Tarantino (5), Ruffa, Cangialosi (1), Patti (4). NE: Amenta, Rossetti. All. D’Accardi