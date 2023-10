B1. Terrasini resiste un set contro la corazzata Arzano: l’esordio casalingo termina con un ko

Le premesse per un match con la M maiuscola oggi pomeriggio a Terrasini c’erano tutte: il ritorno del Duo Rent alla Tensostruttura Comunale dopo ben 5 mesi, la voglia di riscattare il ko nel derby con Marsala di una settimana fa e la nascita del secondogenito del presidente Tony Mancino. Le Dragonesse si sono però trovate di fronte un avversario storicamente ostico e preparato come la Luvo Barattoli Arzano, tra le candidate più credibili alla promozione in A2 e con un roster rodato da tempo. Ne è venuto fuori uno 0-3 che poteva essere messo in preventivo, anche se analizzando i vari parziali ci si accorge che qualche rimpianto le palermitane possono averlo. In particolare grida vendetta il set di partenza, in cui la formazione di coach D’Accardi avrebbe meritato qualcosa di più per l’incredibile rimonta di cui è stato protagonista. I punti in classifica dopo tre giornate di campionato rimangono 3. Il prossimo weekend prevede il secondo derby stagionale, per la precisione sul campo di un’altra corazzata come l’Energy System Catania.

Primo set: il sestetto iniziale di Terrasini è composto da Ameri, Bacciottini, Giambona, Luzzi Biccheri e Tarantino, con Ruffa libero. L’inizio è subito deludente, visto che Arzano si porta in modo perentorio sul 6-1. Le Dragonesse ricuciono con pazienza lo strappo, ma i tanti errori in ricezione costringono coach D’Accardi a usare entrambi i time-out a disposizione già sul 5-12. È a quel punto che le padrone di casa danno segni di risveglio e grazie a uno splendido ace di Luzzi si portano a due sole lunghezze di distanza (11-13). Si sente nell’aria che il pareggio è dietro l’angolo e i punti di capitan Biccheri entusiasmo la Tensostruttura per il meritato 16-16. Le ospiti tentano una nuova fuga e sul 22-18 sembrerebbe che l’1-0 sia dietro l’angolo, invece l’orgoglio delle Dragonesse ha la meglio. Il punteggio torna in equilibrio grazie a un doppio miracolo di Ruffa e ad Ameri che sigla il 22-22. Le campane però trovano un insperato ace che assicura due set point. Il primo è quello decisivo, non senza qualche contestazione per il tocco a muro terrasinese visto dall’arbitro.

Secondo set: Terrasini non dimostra di aver subito il colpo incassato e in effetti la seconda frazione di gioco è un continuo botta e risposta. Si arriva così all’8-8 e il primo break lo piazza Arzano (11-8). Nonostante gli ingressi in campo di Patti e Cangialosi, la Luvo Barattoli prende fiducia e inizia a difendere e murare in modo pressoché perfetto. I punti di Biccheri non bastano a frenare l’emorragia e le ospiti ampliano il vantaggio di scambio in scambio (il 20-11 matura in modo fin troppo eloquente). Il Duo Rent non ha più la stessa concentrazione del parziale precedente e le campane hanno vita facile nel chiudere la frazione con ben dieci palle set a disposizione.

Terzo set: l’avvio di questo parziale ricalca fedelmente quello del primo. La Luvo Barattoli vuole chiudere la pratica, come ben testimoniato dall’iniziale 5-1 e dal successivo 8-2. Le padrone di casa non demordono e si rifanno sotto con i punti di Tarantino e il servizio di Luzzi che riavvicina il Duo Rent (6-8). L’ennesima fuga arzanese viene bloccata dalle Dragonesse che producono il loro massimo sforzo portandosi a un solo punto di distanza (12-13). Il time-out fa però respirare la Luvo Barattoli che perfeziona la mira dei propri attacchi e amplia nuovamente il gap, anche se due decisioni controverse dell’arbitro impediscono al Terrasini di tornare in quota sul serio. In particolare viene assegnato un ace alle napoletane quando invece il pallone era uscito di diversi centimetri. Gli scambi successivi sono purtroppo ordinaria amministrazione per le ospiti che chiudono definitivamente la contesa e si portano a casa la terza vittoria in altrettante gare. Il tabellino del match:

DUO RENT TERRASINI-LUVO BARATTOLI ARZANO 0-3 (22-25, 14-25, 17-25)

TERRASINI: Luzzi, Bacciottini, Ameri, Biccheri, Tarantino, Giambona, Ruffa, Patti, Cangialosi, Amenta, Rossetti. All. D’Accardi

ARZANO: De Siano, Piscopo, Passante, Aquino, Suero, Allasia, Putignano, Silvestro, Carpio, Bianco, Rinaldi. All. Piscopo