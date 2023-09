Volley femminile B1. Terrasini e il mercato estivo che fa ben sperare

Se il volley fosse come il celebre programma tv “Quattro ristoranti”, Alessandro Borghese non avrebbe alcuna difficoltà nello scegliere i voti da affibbiare al mercato estivo del Duo Rent Terrasini. Per il campionato 2023-2024 di Serie B1 femminile, infatti, il club del presidente Mancino sta allestendo un roster di tutto rispetto, impreziosito anche da nomi eclatanti che non potranno che fare bene all’ambiente. Dopo l’ufficialità degli arrivi di Sharon Luzzi, Fabiola Ruffa, Barbara Bacciottini e Giorgia Cangialosi, la società palermitana non si è certo fermata e ha completato la squadra in modo da far sperare in una stagione tranquilla e soprattutto ambiziosa. L’elenco è stato aggiornato nelle ultime settimane da Marialaura Patti: originaria di Mazara del Vallo, ha esperienza e grinta da vendere grazie alle tante stagioni disputate anche in serie A2 con la maglia della Sigel Marsala dove ha iniziato a giocare nel settore giovanile.

L’opera di rafforzamento è poi proseguita con un’altra Dragonessa, vale a dire la giovanissima Irene Amenta. È una palleggiatrice, oltre che giovane promessa del volley siciliano: ha raggiunto buoni traguardi nelle giovanili, tra questi il più prestigioso è senza dubbio la finale nazionale per l'assegnazione dello scudetto Under 18 con la maglia della New Paradise Volley Palermo &Pomaralva. Queste le prime dichiarazioni della 17enne: "Ringrazio la società Volley Terrasini per avermi dato l'opportunità di far parte della B1, penso sia fondamentale per la mia crescita sportiva e personale. Sono molto entusiasta e non vedo l'ora di iniziare gli allenamenti, conoscere le mie nuove compagne ed iniziare questa nuova esperienza”. C’è poi il nome di Alessia Ameri a far sussultare i tifosi di Terrasini: ha maturato esperienze in A1 (a Caserta) e conosce molto bene la B1, ultima categoria che ha affrontato, nello specifico nel corso della stagione 2021-2022 con la Lucky Wind Trevi.

Queste le sue impressioni: “La scelta di Terrasini giunge dopo un’estate impegnativa e in cui abbiamo, insieme al presidente cercato di trovare la quadra per rendere il mio arrivo in Sicilia possibile, considerati i miei vari impegni extrasportivi. Colgo l’occasione di ringraziarlo per avere dimostrato la forte volontà di avermi in squadra, cosa per me molto importante e che mi ha lusingata. Da parte mia, come ogni anno, ho una grande voglia di fare bene e di togliermi soddisfazioni che, nonostante la mia esperienza, non sono mai abbastanza. Mi auguro di poter trovare un ambiente sano e motivante, oltre ad un gruppo squadra coeso e combattivo. Ci sarà bisogno del contributo di tutte per potere fare bene in un campionato ostico come quello di B1. Sono fiduciosa e auspico per la società e per tutte noi ragazze il miglior campionato possibile. Ci vedremo presto in palestra”.

Infine, l’ultimo arrivo in ordine temporale è quello di Federica Giambona: 21 anni, si è formata nella scuola di Enza Cataldo Acds Capacence. Nell’ultima stagione è stata impegnata in B2 con la maglia della Stefanese Volley. Anche in questo caso, ottimo approccio verbale: "Sono veramente contenta di ritornare in una società così importante come Terrasini e di affrontare un campionato difficile come la B1. Spero di ripagare la fiducia del presidente Mancino e di poter dare il mio contributo per gli obiettivi della società”. Coach D’Accardi può dunque contare su un gruppo di spessore che potrà ritagliarsi più di una soddisfazione nei prossimi mesi.