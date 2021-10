Terrasini e la grande responsabilità che inorgoglisce

Il peso della responsabilità che viene alleggerito dall’orgoglio.non era rappresentata nella terza serie nazionale di pallavolo femminile dalla bellezza di 17 anni e ora il compito di difendere i colori locali spetta al. La formazione siciliana prenderà parte al campionato die l’obiettivo è più di una semplice salvezza. Tra l’altro bisogna cancellare il ricordo del 2003-2004 quando la Pallavolo Palermo arrivò ultima in classifica, e le premesse per raggiungere traguardi più ambiziosi ci sono tutte.

Il tecnico Enzo D’Accardi può contare su una rosa davvero interessante che vanta diverse riconferme e quattro novità che vale la pena conoscere a meno di due settimane dall’esordio ufficiale. Le new entry sono presto dette. Con l’ingaggio della schiacciatrice argentina (ma italiana d’adozione) Marcela Nielsen si va sul sicuro: classe 1988, ha alle spalle molte presenze in B2, B1 e soprattutto in A2, segno che può “istruire” al meglio le compagne più giovani. La nuova centrale di Terrasini, invece, è Barbara Murri, un importante colpo di mercato, visto che la 28enne abruzzese vanta anch’essa una stagione in A2.

Non è da meno Chiara Monzio Compagnoni che conosce molto bene il volley siciliano per aver giocato in passato anche a Pedara, Santa Teresa di Riva e Modica Brianzola. Per quel che riguarda il libero, inoltre, si è deciso di puntare su Federica Foscari che ricopre questo ruolo da quando ha 15 anni e che è chiamata a guidare la retroguardia delle dragonesse giallo blu. Senza voler far torto a nessuno, una delle principali riconferme per Terrasini è quella del capitano Valentina Biccheri, al terzo anno con questi colori e sempre più punto di riferimento per l’intero ambiente.

Il roster dei punti fermi da cui ripartire è completato dall’intero reparto di palleggiatrici, composto da Gabriella Mercanti e Michela Brioli che sanno perfettamente dove far "sospendere in aria" ogni pallone, senza dimenticare la schiacciatrice romana Federica Gatta che punta a un bis ricco di altre soddisfazioni, e la centrale Sofia Buffa che per il terzo anno di fila ambisce a diventare un fondamentale valore aggiunto. Lo scorso anno questa squadra ha concluso la B2 a punteggio pieno, un aggettivo che non va affatto usato per le “pance” della stagione in partenza: più Torresini avrà fame e maggiori saranno le chance di stupire ancora.