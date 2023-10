Terrasini, il conto alla rovescia sta per terminare: domenica l’atteso esordio in campionato

Prendendo spunto da un celebre modo di dire, il Volley Terrasini ha sperimentato in questi giorni come l’attesa del campionato non sia essa stessa il campionato. La formazione siciliana non ha ancora debuttato in B1, la terza serie nazionale è cominciata ufficialmente lo scorso weekend, ma le Dragonesse hanno subito dovuto scontare il loro turno di riposo. Il campo è mancato eccome e il ruolo di semplici spettatrici non si addice alle ragazze di coach D’Accardi, ma fortunatamente il conto alla rovescia sta per terminare. Domenica 15 ottobre (fischio d’inizio in programma alle 16:00), il Duo Rent esordirà in campionato affrontando in trasferta la Zero5 Castellana Grotte.

È un avversario “storico” di Terrasini, a cui ha puntualmente conteso la permanenza nella terza serie nazionale, dunque il match si preannuncia interessante come non mai. L’obiettivo della società del presidente Mancino è quello di cominciare la stagione nel migliore dei modi, evitando poi affanni nelle fasi finali del torneo. Castellana Grotte ha già giocato una partita, perdendo ad Arzano contro la Luvo Barattoli dopo aver disputato un ottimo primo set. L’1-3 subito in rimonta da una formazione che lo scorso anno ha sfiorato l’A2 deve suggerire prudenza al team palermitano, la Zero5 si è rinnovata parecchio e sta cominciando a mostrare delle buone individualità.

Tra le Dragonesse più “interessate” a questa gara c’è di sicuro il neoacquisto Alessia Ameri: la schiacciatrice è uno dei punti di forza del Duo Rent ed è originaria di Foggia, dunque sarà per lei un piccolo derby personale da vincere a tutti i costi. Ancora tre giorni e sarà finalmente pallavolo, anche se Terrasini dovrà armarsi di altra pazienza prima di disputare una partita di fronte ai suoi tifosi. Il 21 ottobre, infatti, la squadra sarà di nuovo in trasferta per affrontare l’insidioso derby contro il Marsala, poi il 28 ottobre la Tensostruttura ospiterà la prima sfida interna stagionale, quella contro la già citata Arzano.