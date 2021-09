Terrasini convince nella prima uscita stagionale: allenamento congiunto a Marsala

Prima uscita convincente per lain quel di Marsala contro la compagine che milita in Serie A2, dunque superiore di una categoria. Buoni i meccanismi di gioco nonostante le prime settimane cariche di lavoro. Allenamento congiunto che ha visto una prima parte di gioco a rotazioni ripetute per poi giocareche è servito a verificare lo stato di forma e tutti gli schemi provati durante gli allenamenti settimanali. Marsala contento a fine allenamento per il buon test prodotto dalle nostre ragazze che fanno ben sperare nei prossimi risultati delle prossime amichevoli.tra le ragazze nonostante tutti i cambi apportati quest’anno.

Il libero Federica Foscari ha commentato a caldo il test: “Sicuramente ci sono dei meccanismi da sistemare, ma abbiamo fatto quello che potevamo, al di là delle condizioni fisiche che in questo momento sono abbastanza complesse. Se devo essere sincera, sono soddisfatta del risultato, indipendentemente dal punteggio: c’era un bel clima e da fuori sono arrivate buone direttive, possiamo soltanto migliorare”.

Prossimo appuntamento sabato 25 contro Pallavolo Aragona, compagine agrigentina di A2. L’esordio in Serie B1 dista ormai meno di un mese. In base ai calendari stilati questa estate, sabato 16 ottobre 2021 ci sarà il primo derby stagionale di campionato, la sfida contro Farmacia Shultze a Santa Teresa di Riva (Messina). Per il debutto casalingo, invece, bisognerà attendere una settimana: il 23 ottobre, infatti, Terrasini ospiterà l’Olimpia Volley, formazione beneventana da prendere assolutamente con le pinze. Le prime impressioni sono state positive, ma presto arriverà il tempo di lasciar parlare il campo per una stagione che si spera sarà più esaltante possibile.