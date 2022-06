Terrasini-Caffè Trinca: il fascino di un derby tutto palermitano in Serie B1

O tu, Palermo, terra adorata, alza la fronte tanto oltraggiata: questa frase tratta da “I Vespri Siciliani” di Giuseppe Verdi calza a pennello per descrivere l’annata indimenticabile del volley femminile palermitano. Dopo la salvezza ottenuta dal Duo Rent Terrasini in B1, un traguardo che sembrava quasi impossibile a un certo punto del campionato, un’altra formazione del capoluogo siciliano ha raggiunto la terza serie nazionale. Si tratta del Caffè Trinca Palermo che, come da pronostico, ha dominato il proprio girone in B2, scalando con merito la categoria.

I nuovi campionati della B1 per quel che riguarda la stagione 2022-2023 non sono ancora stati stilati, ma è impossibile non farsi suggestionare dal fascino di un derby del genere. È vero che Terrasini ha già affrontato sfide completamente siciliane negli ultimi mesi, nello specifico contro l’Hub Ambiente Catania, l’Akademia Messina e Amando Volley, ma con il Caffè Trinca sarebbe un confronto cittadino a tutti gli effetti e dunque molto più sentito.

Le due squadre hanno già dato spettacolo, ma nel campionato di B2 2019-2020, quello funestato dalla pandemia da coronavirus. Prima che il covid diventasse purtroppo parte integrante delle nostre vite, Caffè Trinca e Terrasini fecero in tempo ad affrontarsi in un match incerto come non mai. Era il 21 dicembre del 2019, con la compagine palermitana che si impose al tie-break (terminato per la cronaca 21-19) dopo essere stata sotto di due set.

Il girone di ritorno venne poi annullato proprio per l’emergenza sanitaria. Nel gennaio del 2021, poi, il Duo Rent si è preso una sostanziosa rivincita con il 3-0 a domicilio nella prima gara stagionale della B2, un risultato bissato a campi invertiti un mese dopo. Ora il palcoscenico sarà quello ancora più ambizioso e affascinante della B1.