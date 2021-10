Terrasini, mancano 3 giorni al debutto in B1: si comincia subito con un derby

Nel 1975 Sydney Pollack entusiasmò gli appassionati di cinema con uno dei suoi film più riusciti, “I tre giorni del Condor”. Anche le 72 ore che separano ildal debutto in campionato sono ricche di suspence: la B1 è dietro l’angolo eci sarà l’esordio della formazione palermitana, non una gara qualsiasi. Tra l’altro sarà uno dei primi derby regionali di questa stagione, visto che le dragonesse giallo blu saranno ospiti dell’

Il Pala Letterio Barca di Letojanni farà da sfondo a questo match che si preannuncia equilibrato come non mai, anche perché non è possibile fare un pronostico vero e proprio: le due formazioni si sono sfidate solamente una volta, per la precisione nel 2019. Non andò benissimo per Terrasini, sconfitta piuttosto nettamente per 3-0, una battuta d’arresto che potrà essere “vendicata” nel turno di apertura del nuovo campionato.

Coach D’Accardi sta istruendo a dovere le sue giocatrici, neopromosse in B1 e dunque pronte a dimostrare di non essere una semplice comparsa per quel che riguarda questo girone F. Quello di domenica sarà un incontro speciale per diverse atlete che hanno incrociato i loro destini con quelli di Amando Volley nel corso delle passate stagioni. Federica Foscari ha indossato la casacca santateresina, come anche la schiacciatrice Marcela Ivana Nielsen e la centrale Chiara Monzio Compagnoni (un’esperienza recente, visto che risale alla stagione 2018-2019).

Nel Messinese c’è grande ottimismo per l’esordio, ma Terrasini non è da meno in quanto a sentimenti positivi. La B2 2020-2021 della squadra palermitana è terminata con un en plein di vittorie e, come si dice spesso, l’appetito vien mangiando, dunque si può ben sperare nel prolungamento di questa striscia positiva. Le dragonesse sono già pronte a infiammare i tifosi, in attesa del debutto casalingo del prossimo 23 ottobre contro la Forex Olimpia Volley San Salvatore Telesino.