Serie B1: Duo Rent Terrasini, il calendario dei match da recuperare

Con la sospensione dei campionati di Serie B Maschile, B1 e B2 Femminile fino al 6 Febbraio 2022, sono state rinviate la 14ª e 15ª giornata di quei tornei. Anche il Duo Rent Terrasini, impegnata nel girone F, è coinvolta in questa nuova programmazione. Le giornate rinviate sono ora calendarizzate secondo questo prospetto:

Dodicesima giornata il 2/3 Aprile 2022: Terrasini-Amando Volley

Tredicesima giornata il 9/10 Aprile 2022: Forex San Salvatore Tesino-Terrasini

Quattordicesima giornata il 23/24 Aprile 2022: Desi Palmi-Terrasini

Quindicesima giornata il 30 Aprile/1 Maggio 2022: Terrasini-Zero5 Castellana Grotte

Ne deriva, pertanto, che la 21ª e 22ª giornata dei tre campionati cadetti, non essendo più a tutti gli effetti le ultime due giornate di campionato da disputarsi non ci sarà più l’obbligo di far giocare in contemporanea i match, che saranno riprogrammati secondo le esigenze delle società interessate.

Allo stesso modo, quindi, la 14ª e 15ª giornata, che diventeranno così facendo le ultime due giornate di campionato, saranno disputate in contemporanea, così come previsto dalle Norme Campionati in Guida Pratica. Nei prossimi giorni si provvederà alla calendarizzazione delle giornate rinviate come indicato.