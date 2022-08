Serie B1: alla scoperta delle prossime avversarie del Duo Rent Terrasini

Otto derby tra andata e ritorno, ma anche tanta Campania, un po’ di Puglia e di Lazio. Il Duo Rent Terrasini ha conosciuto in questi giorni le avversarie del nuovo campionato di B1 che andrà ad affrontare a partire dal prossimo mese di ottobre. Le Dragonesse sono state inserite nel Girone E, un raggruppamento prevalentemente siciliano, dunque le sfide regionali la faranno da padrona nei prossimi mesi. Ma quali sono esattamente le squadre contro cui Terrasini dovrà vedersela?

Non si può non cominciare dal Caffè Trinca Palermo, la formazione contro cui sarà disputato il derby più “vero” senza voler togliere nulla agli altri. È una sfida che si è ripetuta più volte nel corso delle ultime stagioni e che finalmente ha un palcoscenico più che degno come la terza serie del volley femminile. Il Volley Marsala è tra le novità di quest’anno, una squadra vogliosa di fare bene e di stupire fin dalle prime partite. C’è poi l’Amando Volley di Santa Teresa di Riva, terza classificata nell’ultimo campionato di B1: sarà un’avversaria da prendere con le molle, ma che Terrasini ha saputo battere lo scorso mese di aprile nel miglior momento di forma delle gialloblu. L’Hub Ambiente Catania completa il gruppo delle siciliane del girone, una formazione ripescata e molto giovane che nell’ultima stagione è arrivata penultima, dando però filo da torcere anche agli avversari più blasonati.

Spostando invece il radar sulla Puglia, il Duo Rent avrà l’obbligo di ben figurare con Castellana Grotte, anch’essa ripescata e dall’andamento spesso altalenante, dunque più che imprevedibile; inoltre, non saranno affatto semplici le sfide con la Narconon Melendugno, protagonista di un mercato di livello e fortemente intenzionata a conquistare la Serie A2.

Molto nutrita è la rappresentanza campana: la Luvo Barattoli Arzano poteva raggiungere senza problemi i play-off negli scorsi mesi ed è una squadra spavalda e frizzante, mentre la Forex Olimpia San Salvatore Telesino ha cominciato bene l’ultima stagione per poi arrancare nel finale. Fiamma Torrese è un’altra mina vagante, già battuta in casa da Terrasini ma quasi imbattibile tra le mura amiche, senza dimenticare la new entry Baronissi che vanta anni e anni di formazione di giovani talenti.

Il girone E, infine, è completato da due compagini laziali: lo United Pomezia ha sfiorato i play-off nella sua prima apparizione in B1 e vorrà di sicuro ripetersi, mentre il Volleyrò Casal De’ Pazzi è un’autentica fucina di atlete promettenti e destinate a un futuro pallavolistico radioso.