Gbt MedTrade Volley Palermo vince a San Lucido in cinque set

Due set in regalo, ma due punti sotto l’albero. La Gbt MedTrade Volley Palermo si regala un Natale sereno nell’ultima gara dell’anno prima della sosta per le festività natalizie e torna da San Lucido con una vittoria importante per il morale e per la classifica. Un approccio alla gara perfetto, poi, lo scivolone nel secondo parziale a causa di alcuni vuoti mentali evitabili così come succederà anche nel quarto set, ma una prestazione nel complesso straordinariamente lucida per Martina Pirrone e compagne.

Cinque giocatrici in doppia cifra, a testimonianza di una fluidità di gioco ben studiata da Coach Troiano e applicata in campo con precisione da Aurora Smeraldo, una compattezza nella relazione tra muro e difesa che sta cominciando a fare la differenza insieme alla crescita in seconda linea: importante per l’equilibrio generale in ricezione il rientro di Svetla Angelova nel ruolo di opposto ricevitore che, nonostante abbia comunque avuto ben poche attenzioni dai nove metri da parte del San Lucido, ha costretto le avversarie a forzare parecchio togliendo metri di campo importanti come riferimento.

Top scorer la centrale Francesca Evola con 19 punti (14 in attacco, 4 a muro e uno al servizio) e da sottolineare la prestazione dell’altra centrale Martina Pirrone con una positività in attacco del 78% e una presenza a muro costante da sommare a quattro punti diretti al servizio. Crescita in attacco anche Marta Li Muli e in ricezione per Carola Compagno con un +68% finale.

Sereno il commento di Coach Linda Troiano a fine gara: “Felice perché avevamo studiato San Lucido nei minimi particolari in settimana, proprio in considerazione del fatto che affrontavamo una trasferta su un campo scomodo e volevamo comunque chiudere in bellezza questa prima fase di stagione. Faccio i complimenti alla società che ci ha permesso di giocare questa gara come se fossimo in casa con un’organizzazione curata nei dettagli dal viaggio, alla rifinitura mattutina e durante tutta la giornata. Lavorare così diventa sicuramente più stimolante. Adesso ci godiamo il Natale, ma è arrivato il momento di spingere in queste settimane di pausa per arrivare ad una condizioni di forma fisica e tecnica ottimale”. Si torna in campo il 12 gennaio sempre in trasferta a Patti contro La Saracena Volley.

Il tabellino

Parziali: (16-25, 25-23, 13-25, 25-20, 10-15)

RACES FINANCE SAN LUCIDO: Carnevale (K), Pagano 13, Mancino 8, Manservisi 3, Drago 9, Leonida 19, Spaccarotella (L); Di Lieto 4, Vommaro, Selvaggi 4, Cosentini (L). Non entrata: Mazzuca. Allenatore: Di Buono. Punti totali: 89. Errori avversario: 33. Battute punto: 13. Ricezione positiva: 58%. Attacco: 27%. Muri: 3.

GBT MEDTRADE VOLLEY PALERMO: Pirrone (K) 15, Angelova 14, Li Muli 13, Evola 19, Smeraldo, Compagno 13, Lo Dico (L), Azzolina 1, Amenta (L). Non entrate: Cracolici, Pecora, Mancuso, Crapitti, Di Maria. Allenatore: Troiano. Punti totali: 108. Errori avversario: 29. Battute punto: 10. Ricezione positiva: 52%. Attacco: 35%. Muri: 10. Arbitri: Cardaci - Galletti.