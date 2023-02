Re Borbone Volley, il presidente Locanto: "Proviamo a vincerle tutte"

Turno di riposo per la Re Borbone Saber Palermo nel campionato di Serie B maschile di volley (girone I) che in questo week-end taglia il traguardo della 15/giornata, la quarta di ritorno. Una pausa contrassegnata da un clima di euforia dopo il prestigioso successo sulla capolista Letojanni che al Palaoreto ha subito la prima sconfitta della stagione. La distanza dal secondo posto, l’ultimo disponibile per accedere ai play-off, è ancora tanta (6 punti), ma nel gruppo guidato dal tecnico Nicola Ferro c’è molta fiducia.

“La squadra – dichiara il presidente Giorgio Locanto – ha risposto sul campo con grande determinazione. Due sconfitte consecutive ci avevano fatto perdere morale e posizioni, quindi ci siamo ritrovati al bivio: perdere anche contro il Letojanni ci avrebbe costretto ad abbandonare le speranze. Invece i ragazzi hanno reagito tirando fuori il meglio ed abbiamo ritrovato l’entusiasmo perduto. Mancano 6 partite alla conclusione della “regular season” e dobbiamo provare a vincerle tutte: l’obiettivo è quello di conquistare 18 punti e poi vedremo cosa faranno le altre. Diversamente saremmo fuori dai giochi. Credo che sia un traguardo adeguato alle nostre possibilità e per questo mi auguro un finale di stagione da protagonisti. Lo affronteremo con ottimismo e convinzione, difendendo il terzo posto e guardando a chi ci precede. Sono in programma anche alcuni confronti diretti che potrebbero avvantaggiarci, per questo motivo dobbiamo evitare di rammaricarci per non avere sfruttato le occasioni a disposizione”.

Il turno di questa settimana vede la capolista Letojanni affrontare la Sicily Villafranca Tirrena e un interessante Aquila Bronte-Raffaele Lamezia che oppone due formazioni che stazionano nei piani alti. La Re Borbone Saber Palermo tornerà in campo il 18 febbraio, quando al Palaoreto sfiderà la Paomar Siracusa. Sette giorni dopo un altro confronto casalingo contro la Papiro Fiumefreddo.