La Re Borbone Saber Volley col pensiero al Viagrande

La pausa del campionato non ha interrotto la preparazione della Re Borbone Saber Palermo che, dopo avere chiuso al secondo posto (con l'Universal Viagrande) il girone di andata del campionato di Serie B maschile di volley, ha continuato a lavorare in palestra per farsi trovare pronta alla ripresa del torneo, prevista per il 7 gennaio, quando al Palaoreto (ore 18) si presenterà proprio il Viagrande in uno scontro diretto che potrebbe decidere la corsa ai play-off per la promozione in A-3.

Per il sestetto allenato da Nicola Ferro il bilancio di merà stagione è positivo. Ad un inizio in salita (due sconfitte nelle prime tre partite contro Viagrande e Letojanni), hanno fatto seguito sei vittorie consecutive che hanno permesso ai biancoverdi di assestarsi nelle zone nobili della classifica, alle spalle della corazzata Letojanni (9 vittorie su 9), ma con ottime chances di continuare la marcia in virtù del fatto che nel girone di ritorno la Re Borbone Saber Palermo giocherà ben 6 partite in casa e soltanto tre in trasferta.

“Il bilancio del girone di andata – conferma il presidente Giorgio Locanto – è positivo e ci apre prospettive importanti. I ragazzi anche durante questa pausa stanno portando avanti la preparazione con continuità e impegno, ben guidati dallo staff tecnico, anche se per motivi organizzativi è saltata la partecipazione al triangolare di Fiumefreddo contro Papiro e Letojanni. Sarebbe stata una delle poche occasioni di confronto, visto che la Sicilia occidentale è priva di formazioni di vertice, ma abbiamo sopperito con il lavoro in palestra che ci permetterà di mantenere la forma dimostrata nella seconda parte del torneo. L'inizio non è stato facile, due sconfitte nelle prime tre partite avrebbero potuto scoraggiarci, invece la squadra ha reagito con carattere come dimostrano le sei vittorie consecutive che ci hanno permesso di agganciare la zona play-off. Adesso dobbiamo essere bravi a sfruttare il fattore campo, a cominciare dallo scontro diretto che ci attende contro il Viagrande alla ripresa del campionato. Sarà la partita della verità e speriamo che per l'occasione anche il pubblico reciti la sua parte accorrendo in massa al Palaoreto”.