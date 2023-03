Re Borbone Saber Palermo all'assalto del fanalino Callipo

Vincere e poi attendere i risultati delle dirette concorrenti per l’accesso ai play-off. È l’obiettivo della Re Borbone Saber Palermo che domani, nella 19/a giornata della Serie B maschile di volley, è impegnata alle 18 al Palaoreto contro la Callipo Vibo Valentia. Reduce da quattro vittorie consecutive, il sestetto guidato da Nicola Ferro non dovrebbe avere problemi a infilare il “pokerissimo” contro il “fanalino di coda” che in 15 partite è riuscito a vincere soltanto una volta. A fotografare la fragilità dei “tonnetti” calabresi – che fungono da vivaio alla prima squadra che sta dominando la Serie A-2 e prepara l’immediato ritorno in Superlega - anche il quoziente set che registra un eloquente 4-44. Per la Re Borbone Saber un impegno sulla carta agevole, a condizione di entrare subito in partita e non smarrire la concentrazione, sperando che Universal Viagrande (impegnata nel derby di Bronte) e Raffaele Lamezia (a Siracusa contro la Paomar) possano perdere per strada punti preziosi. Due dubbi per il tecnico Ferro: Andrea Simanella ha problemi al ginocchio e Giovanni Blanco, infortunatosi domenica scorsa, potrebbe rimanere a riposo.

L’ALLENATORE FERRO: “UN MATCH DA CHIUDERE PRESTO”

“Affrontiamo una squadra di under 20 - dice Nicola Ferro, tecnico della Re Borbone Saber Palermo – che rispetto all’andata sarà migliorata ma non al punto da risultare competitiva ai massimi livelli. Speriamo di chiudere il match al più presto, senza cali di concentrazione, e poi pensare già al Lamezia”.

IL PRESIDENTE LOCANTO: “TEST IMPORTANTE PER IL FUTURO”

“Dimentichiamo di giocare contro l’ultima – è il commento di Giorgio Locanto, presidente della Re Borbone Saber Palermo – perché si tratta di un test importantissimo che dovrà proiettarci verso il rush finale del campionato, quando tutto si deciderà contro Raffaele Lamezia e Cinquefrondi”.