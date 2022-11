La Re-Borbone Saber a caccia del bis contro Papiro

La Re Borbone Saber cerca il bis nella sesta giornata del campionato di Serie B maschile di volley. Rinfrancata dal successo ottenuto a Siracusa in casa della Paomar (3-2, prima vittoria esterna della stagione), la formazione biancoverde ci riprova sabato alle 18 a Fiumefreddo (Catania) sul terreno del Papiro reduce da quattro sconfitte consecutive. La Re Borbone Saber, dopo un inizio incerto, sta crescendo e il lavoro del tecnico Nicola Ferro comincia a dare i suoi frutti. È migliorata l’intesa tra i reparti e anche la condizione fisica dei singoli, nonostante il calendario “folle” che impone ai palermitani di affrontare nel girone di andata ben 7 trasferte su 9 partite. La Costa Dolci Papiro di Tani Finzi Russo è squadra imbottita di giovani (alcuni del 2003 o addirittura 2004), con il capitano Simone Lombardo a dare un importante apporto di esperienza. I catanesi hanno iniziato vincendo a Vibo Valentia contro la Tonno Callipo, poi si sono fermati, ma anche la settimana scorsa, pur perdendo 3-0 in casa della corazzata Letojanni, hanno mostrato carattere e orgoglio arrendendosi nel terzo set col punteggio di 36-34. Per la Re Borbone Saber è un’occasione ghiotta per risalire la classifica e dare continuità ai risultati: serviranno i punti di Fabian Gruessner, la forza del martello Nicola Atria, l’esperienza del capitano Giovanni Blanco e la fantasia della banda Marco Lombardo.

IL TECNICO NICOLA FERRO: “VIETATI CALI DI CONCENTRAZIONE”

“Ci attende un’altra partita importante su un campo che non è mai facile – dichiara il tecnico della Re Borbone Saber Palermo, Nicola Ferro - Il Papiro, a mio avviso, vale più di quello che indica la classifica e quindi non possiamo concederci cali di concentrazione. Dopo Siracusa, però, mi aspetto dai miei un’altra prestazione positiva e la conferma di quella crescita che si sta sviluppando di settimana in settimana. Abbiamo ancora margini di miglioramento e Fiumefreddo è l’esame giusto per valutare anche questo aspetto. L’obiettivo è quello dei tre punti, per la classifica e per l’autostima, ma in trasferta non è mai facile”.

IL PRESIDENTE GIORGIO LOCANTO: “CONDIZIONE VERSO IL TOP”

“Alla luce di quello che abbiamo fatto vedere a Siracusa - è il commento del presidente palermitano Giorgio Locanto – tutto lascia ben sperare. La squadra cresce, il gioco si è velocizzato e soprattutto i ragazzi mostrano quella personalità che era mancata nelle prime giornate di campionato. Manca poco per raggiungere la condizione ottimale e potere affrontare tutte le nostre avversarie alla pari. A Fiumefreddo dobbiamo confermarci e far crescere anche le nostre certezze”.