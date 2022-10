La Re-Borbone Saber si arrende a Letojanni, 3-0

Battuta d’arresto esterna per la Re Borbone Saber Palermo che, nella terza giornata della B maschile di volley, è stata sconfitta a Letojanni per 3-0 (25-20, 25-20, 25-19). La squadra di Nicola Ferro è partita bene, mostrando carattere e determinazione, ma alla lunga ha ceduto il passo ad una formazione più forte e organizzata. Letojanni, che in estate ha rinunciato alla promozione in A-3 per motivi economici, ha mantenuto intatto l’organico, anzi rafforzandolo con l’innesto del centrale Davide Speziale. Ne è nato un sestetto che possiede equilibrio e ottime individualità, probabilmente il più attrezzato del torneo, trascinato dal palleggiatore Balsamo, ben coadiuvato da Chillemi, Torre, Cortina e Battiato. La Re Borbone Saber ha provato a tenere testa ai rivali, ma la differenza di valori e di condizione è apparsa netta. Ai palermitani, in attesa della crescita del giovane palleggiatore Galia e dei più esperti Blanco e Grussner, non sono bastati i 9 punti di Atria né gli 8 di Lombardo.

La cronaca. Re Borbone Saber subito avanti (8-6) e primo set equilibrato fino al 16-15. I messinesi hanno poi acceso la freccia portandosi sul 21-17 e chiudendo 25-20. Sull’onda dell’entusiasmo Letojanni è partita a razzo anche nel secondo parziale (8-5, 16-10, 21-15) e si è imposta ancora per 25-20. I padroni di casa hanno approfittato del cedimento fisico e mentale degli ospiti all’inizio del terzo set, allungando sull’8-3. La Re Borbone Saber ha stretto i denti e recuperato un paio di punti (16-13), rimanendo in partita fino al 21-17. Poi la formazione di Rigano ha nuovamente accelerato mettendo in evidenza i limiti attuali dei biancoverdi: 25-19 il parziale che ha sancito il 3-0 finale.

Il tabellino

SAVAM LETOJANNI-RE BORBONE SABER PALERMO 3-0

SAVAM LETOJANNI: Salomone, Battiato 9, Torre 8, Vintaloro, Cortina 7, Saitta 1, Speziale 3, Balsamo 3, Chiesa, Chillemi 13, Amagliani, Sciuto. Allenatore: Gianpietro Rigano.

RE BORBONE SABER PALERMO: Sutera, Blanco 5, Donato, Ferro 1, Gruessner 7, Brucia, A. Simanella 4, Lombardo 8, Galia 1, Giordano, Opoku, G. Simanella 4, Atria 9. Allenatore: Nicola Ferro.

Arbitri: Susanna Savà e Vera D’Avola

Parziali: 25-20, 25-20, 25-19

I commenti

L’allenatore Nicola Ferro: “Abbiamo commesso troppi errori e contro una squadra che si è dimostrata più forte non c’è stato nulla da fare. Abbiamo combattuto, soprattutto all’inizio dei parziali, ma i ragazzi di Letojanni sono stati più bravi e più precisi di noi. Ho provato anche a cambiare assetto, spostando Atria opposto e Simanella in banda, purtroppo non è servito. Mi aspettavo più carattere dai miei, però se sbagli così tanto vieni punito”.

Il presidente Giorgio Locanto: “Ho notato qualche piccola crescita, ma siamo ancora lontani dalla migliore condizione. Abbiamo affrontato una formazione esperta, che gioca più veloce e a memoria rispetto a noi, per contrastarla bisognava essere al massimo e noi non lo siamo. Serve lavorare molto e soprattutto fortificare il gruppo. La vittoria contro l’Aquila Bronte ci aveva caricato, ma serve tanto altro per reggere la forza di squadre come Letojanni. Nel prossimo turno riposeremo, spero serva a migliorare la nostra intesa, anche se un campionato così spezzettato non ci favorisce”.