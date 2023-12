Volley, la Re Borbone torna al successo: primo 3-0 dell’anno contro il Papiro Fiumefreddo

Missione compiuta. La Re Borbone torna alla vittoria contro la Costa Dolci Papiro Fiumefreddo e chiude l'anno con un sorriso e una tranquilla posizione di centroclassifica. Al Palaoreto è finita 3-0 (parziali 25-20, 25-21, 25-23), con la formazione del presidente Giorgio Locanto sempre davanti e in grado di controllare l'esito del match con disinvoltura e il minimo sforzo. Mai quest’anno i biancazzurri si erano imposti col massimo punteggio, ci sono riusciti contro una rivale che ha mostrato parecchi limiti e comunque rimanendo sempre concentrati e pronti a reagire. Con soli nove uomini a disposizione, dopo i forfait del secondo palleggiatore Riccardo Giordano, infortunatosi in allenamento alla caviglia (ne avrà per un mese circa), e dello schiacciatore Luigi Raneli, il tecnico Nicola Ferro ha dovuto fare di necessità virtù, proponendo un sestetto con poche varianti ma compatto e capace di non lasciarsi condizionare dall'emergenza.

La Re Borbone ha comandato la partita dall'inizio alla fine, trovandosi sempre in vantaggio e respingendo senza fatica i timidi tentativi di rimonta degli etnei. Nel primo set la partenza dei palermitani è stata lenta (8-7), poi il bomber Fabian Gruessner e l'ottimo Andrea Simanella hanno pigiato sull'acceleratore allungando sul 16-11 e 21-17, fino al 25- 20 finale. Stessa musica nel secondo parziale (8-4, 16-13, 21-19), chiuso 25-21 per i padroni di casa. Nel terzo set il Papiro ha provato a reggere, preso per mano da Giorgio Calabrese, ma nonostante qualche piccola apprensione finale (23-23) Palermo ha firmato il 25-23 e festeggiato il suo primo 3-0 della stagione. Buono anche stavolta il rendimento del centrale Giulio Raneli, prezioso l’apporto di Marco Lombardo ed efficace la prova di Richard Opoku.

La serie B maschile di volley adesso si concede quasi un mese di riposo per le festività di fine anno. La Re Borbone tornerà in campo il 14 gennaio per affrontare in trasferta la Paomar Siracusa.

Il tabellino

RE BORBONE PALERMO-COSTA DOLCI PAPIRO FIUMEFREDDO 3-0

RE BORBONE PALERMO : Galia 4, De Santis (L), Donato (L), Ferro, Gruessner 14, G. Raneli 9, A. Simanella 12, Lombardo 7, Opoku 7. Tutti. Nicola Ferro.

COSTA DOLCI PAPIRO FIUMEFREDDO : Sanalitro 9; Basilicò 2, Pappalardo 2; Fisichella, Gulisano (L), Lo Schiavo, Speziale 4, Testa 5, Cattoni 2, Verona, Calabrese 12, Valentino, Rapisarda (L). Tutto. Gaetano Frinzi Russo.

Arbitri : Danny Buccheri e Sebastian Rosa Elisa Privitera

Parziali : 25-20, 25-21, 25-23

I risultati dell'undicesima giornata : Bisignano-Paomar Siracusa 0-3; Domotek Reggio Calabria-Aquila Bronte 3-0; Re Borbone Palermo-Papiro Fiumefreddo 3-0; Sicilia Villafranca Tirrena-Viagrande 0-3; Ciclope Bronte-Callipo Vibo Valentia 3-1. Hanno riposato: Letojanni e Raffaele Lamezia.