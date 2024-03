Pallavolo, la Re Borbone si arrende al Ciclope Bronte

Niente da fare per la Re Borbone Palermo sul campo della vice capolista Ciclope Bronte, nella 18/a giornata del campionato di Serie B maschile di volley (girone I), la quarta di ritorno. I biancazzurri guidati da Nicola Ferro sono stati battuti per 3-0 (parziali 25-18, 25-17, 25-18) al termine di una partita in cui la differenza dei valori in campo è stata evidente sin dall’inizio.

Gli etnei hanno preso subito in mano le redini del match, decisi a riscattare la battuta d’arresto di Reggio Calabria, mantenendo sempre alta la concentrazione e un margine di sicurezza sugli avversari. Tre set in poco più di un’ora, poi tutti a casa con il Ciclope vede sempre più vicini i playoff. Si tratta, invece, della quarta sconfitta consecutiva per Lombardo e compagni, che dopo la pausa di fine anno – che era stata preceduta dalla confortante vittoria sull’Aquila Bronte – non sono più riusciti a fare risultato, complice anche un calendario per niente agevole. Neppure gli altri risultati della giornata sono stati favorevoli ai palermitani, visto che la Callipo Vibo Valentia ha superato l’Aquila Bronte (3-2), togliendosi praticamente fuori dai guai, e il Bisignano è addirittura passato in casa del Letojanni (3-1), staccando la Re Borbone che ora occupa la nona posizione della classifica con appena tre formazioni alle sue spalle. Una situazione non semplice, ma da sabato 16 marzo si aprirà un ciclo di partite alla portata dei palermitani che non possono più permettersi passi falsi. A cominciare dal prossimo confronto interno contro la Sicily Villafranca Tirrena, ultima e con appena un punto. Sarà l’occasione per risalire la china e affrontare un finale di stagione – mancano sette giornate alla conclusione - senza troppe turbolenze.

Il tabellino

CICLOPE BRONTE-RE BORBONE PALERMO 3-0

CICLOPE BRONTE: De Costa (L1), Romano, Adronico F., Saraceno 10, Torre 8, Renda (L2), Ndrecaj 10, Grasso, Tomasello 1, Smiriglia 6, Andronico G., Libertà 2, Ferrara 1. All. Martinengo. RE BORBONE PALERMO: Galia 4, De Santis (L1), Donato (L2), Ferro, Gruessner 17, Raneli G. 4, Simanella 4, Lombardo 3, Giordano 1, Opoku 3, Raneli L. ne. All. Ferro. Arbitri: Aurelio Curiale e Vera D'Avola Parziali: 25-18, 25-17, 25-18

I commenti

L’allenatore Nicola Ferro: “C’è stato equilibrio solo all’inizio dei tre set, poi la forza dei nostri avversari ha preso il sopravvento. Devo però sottolineare la bella prova di Fabian Gruessner, che si è espresso ai suoi livelli e ci dà fiducia per il futuro. Il nostro campionato comincia adesso, ci servono almeno 8 punti per non correre rischi: dovremo vincere in casa contro Villafranca e Viagrande, sperando poi di racimolare qualcosa negli altri incontri”. Il presidente Giorgio Locanto: “Finalmente si è concluso il ciclo in cui ci è toccato di affrontare le più forti, anche se speravamo di muovere comunque la classifica. Ora dimentichiamo le vicissitudini che abbiamo dovuto affrontare e concentriamoci sul finale di stagione, pronti a dare tutto. Comincia la volata finale e dobbiamo riprendere il cammino smarrito per assestarci nella zona centrale della classifica e chiudere nella massima tranquillità”.

Risultati, classifica e calendario

I risultati della 18/a giornata: Callipo Vibo Valentia-Aquila Bronte 3-2; Viagrande-Paomar Siracusa 0-3; Letojanni-Bisignano 1-3; Sicily Villafranca Tirrena-Raffaele Lamezia 1-3; Ciclope Bronte-Re Borbone Palermo 3-0. Hanno riposato: Domotek Reggio Calabria e Papiro Fiumefreddo. La classifica: Domotek Reggio Calabria 45 punti; Ciclope Bronte 37; Paomar Siracusa 35; Raffaele Lamezia 29; Aquila Bronte 27; Letojanni 25; Callipo Vibo Valentia 20; Bisignano 18; Re Borbone Palermo 15; Papiro Fiumefreddo 12; Viagrande 9; Sicily Villafranca Tirrena 1.

IL CALENDARIO DELLA RE BORBONE PALERMO

8 ottobre: Raffaele Lamezia-Re Borbone Palermo 3-0

14 ottobre: Re Borbone Palermo-Bisignano 3-1

21 ottobre: Re Borbone Palermo-Domotek Reggio Calabria 0-3

29 ottobre: riposo

4 novembre: Re Borbone Palermo-Ciclope Bronte 1-3

12 novembre: Sicily Villafranca Tirrena-Re Borbone Palermo 1-3

18 novembre: Re Borbone Palermo-Letojanni 1-3

25 novembre: Viagrande-Re Borbone Palermo 1-3

2 dicembre: Re Borbone Palermo-Callipo Vibo Valentia 2-3

9 dicembre: riposo

16 dicembre: Re Borbone Palermo-Papiro Fiumefreddo 3-0

14 gennaio: Paomar Siracusa-Re Borbone Palermo 3-1

20 gennaio: Re Borbone Palermo-Aquila Bronte 3-2

10 febbraio: Re Borbone Palermo-Raffaele Lamezia 0-3

17 febbraio: Bisignano-Re Borbone Palermo 3-1

24 febbraio: Domotek Reggio Calabria-Re Borbone Palermo 3-0

2 marzo: riposo 10 marzo: Ciclope Bronte-Re Borbone Palermo 3-0

16 marzo: Re Borbone Palermo-Sicily Villafranca Tirrena (ore 18)

23 marzo: Letojanni-Re Borbone Palermo (ore 18)

6 aprile: Re Borbone Palermo-Viagrande (ore 18)

13 aprile: Callipo Vibo Valentia-Re Borbone Palermo (ore 19)

20 aprile: riposo

27 aprile: Papiro Fiumefreddo-Re Borbone Palermo (ore 18)

4 maggio: Re Borbone Palermo-Paomar Siracusa (ore 18)

11 maggio: Aquila Bronte-Re Borbone Palermo (ore 18)