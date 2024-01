Volley, la Re Borbone cerca riscatto al Palaoreto

La Re Borbone Palermo chiude il girone di andata della Serie B maschile di volley (girone I) ospitando domani – 19 gennaio - alle ore 18 al Palaoreto l’Aquila Bronte. Dopo la Paomar Siracusa, un’altra grande sulla strada del sestetto di Nicola Ferro che proverà a compiere l’impresa contro la quarta del campionato. Gli etnei, battendo nell’ultimo turno il Bisignano, hanno spezzato la serie negativa di tre sconfitte consecutive e sognano l’aggancio al terzo posto occupato dai “cugini” della Ciclope che riposano.

Ai biancazzurri palermitani si chiede una prova d’orgoglio e di ripartire dagli ultimi sue set giocati a Solarino, quando la squadra del presidente Giorgio Locanto ha saputo riaprire il match e sfiorare il tie-break, prima di arrendersi sul 3-1. Nella Re Borbone sì è rivisto un Fabian Gruessner in grande spolvero, autore di 22 punti e di una prova di forza: se l’opposto si ripeterà a quei livelli, supportato dai compagni e da un muro più efficace, la partita potrebbe giocarsi sui binari dell’equilibrio e sovvertire le risultanze della classifica che vede l’Aquila a quota 22 (7 vittorie e 3 sconfitte) e la Re Borbone a 13 (4 successi e 6 ko). La società palermitana, intanto, ha tesserato lo schiacciatore Federico Vetro, che potrà essere utile nelle rotazioni e in battuta.

“Chiudiamo il girone di andata con un’altra partita difficile - ammette l’allenatore palermitano Nicola Ferro - L’Aquila Bronte è tra le migliori, forte nei fondamentali e nei singoli, più della Paomar Siracusa con la quale abbiamo perso domenica scorsa. Bisognerà rendere al 110% per sperare di metterli in difficoltà e puntare a conquistare qualche punto. Sulla carta sono favoriti, ma se scendiamo in campo con la voglia di far bene, la giusta tecnica e l’applicazione tattica, possiamo rendergli la vita difficile. Dobbiamo aggredirli in ricezione e se Fabian Gruessner si ripete ai suoi livelli possiamo ribaltare il pronostico”.

“Abbiamo il massimo rispetto per una delle formazioni più forti del campionato - dice Giorgio Locanto, presidente della Re Borbone Palermo – ma in casa bisogna dare il massimo e puntare sempre a fare punti. I ragazzi si sono allenati bene e sono consapevoli dell’importanza che ogni partita riveste. A Solarino, contro la Paomar, la squadra ha peccato di continuità ma in diverse fasi del match siamo stati competitivi. Dobbiamo ripartire da quel terzo set…”.

Il programma della 13esima giornata: Bisignano-Raffaele Lamezia; Domotek Reggio Calabria-Callipo Vibo Valentia; Letojanni-Viagrande; Re Borbone Palermo-Aquila Bronte; Sicily Villafranca Tirrena-Papiro Fiumefreddo. Riposano: Paomar Siracusa e Ciclope Bronte

La classifica: Domotek Reggio Calabria 30 punti; Paomar Siracusa 26; Ciclope Bronte 25; Aquila Bronte 22; Letojanni 18; Raffaele Lamezia 17; Re Borbone Palermo 13; Callipo Vibo Valentia 12; Bisignano e Viagrande 9; Papiro Fiumefreddo 2; Sicily Villafranca Tirrena 0.