La Medtrade Volley Palermo si presenta ai tifosi, capitan Pirrone: "Riempiamo il palazzetto"

La MedTrade Volley Palermo ha presentato il roster della squadra che parteciperà al prossimo campionato nazionale di Serie B2 Femminile, inserita nel Girone L con formazioni siciliane e calabresi, nell’Oratorio Ss. Cosma e Damiano ‘Verso Gli Ultimi’ in via Sferracavallo 117 che ospiterà le gare casalinghe la domenica alle ore 17:30. Una serata emozionante con il coinvolgimento delle atlete del settore giovanile agonistico che hanno accompagnato in passerella le quattordici ragazze che saranno a disposizione di Coach Linda Troiano per la stagione 2023/2024. Quattro nuovi arrivi di esperienza con alle spalle campionati di serie superiore - il capitano Martina Pirrone, la bulgara Svetla Angelova, Marta Li Muli e Flavia Pecora - e alcuni ritorni importanti di giocatrici nate e cresciute in giallazzurro - Roberta Azzolina, Carola Compagno e Aurora Smeraldo - unite alle più giovani della Volley Palermo che nelle ultime due stagioni hanno partecipato alle Finali Nazionali in Under 14 e in Under 18.

Presenti l’assessore allo sport del Comune di Palermo, Sabrina Figuccia, il presidente del Comitato Territoriale Fipav di Palermo, Eduardo Cammilleri, e il delegato per Palermo del CIP (Comitato Italiano Paralimpico), Stefano Saitta. Saluti anche dal Comitato Regionale Fipav con il messaggio del vicepresidente Antonio Locandro. Momenti di sport, ma anche di spettacolo e cultura con l’esibizione di Sara Cappello, cantastorie e cantautrice palermitana, inserita nel Libro dei Tesori viventi siciliani del REIS (Registro delle Eredità della Sicilia) nella sezione “Cantora di Sicilia”, con un omaggio alla figura di Franca Florio. L’esordio è in programma, sabato 7 ottobre, alle ore 18:30, al Pala Arcidiacono contro il Cus Catania. Prima partita in casa, invece, domenica 15 ottobre, alle 17:30, nell’Oratorio di Sferracavallo contro VolleyValley Funivia dell’Etna. Svelata la nuova maglia, esclusiva che sarà indossata solo dalla prima squadra, che è celebrativa dei dieci anni della fondazione del club presieduto da Domenico Arena a luglio prossimo: si giocherà in biancazzurro come nella prima stagione del 2014.

Emozionato il commento del capitano della MedTrade Volley Palermo, Martina Pirrone: "Fantastico vedere quanta passione e amore abbiano in ogni azione quotidiana tutti i componenti dello staff dirigenziale e tecnico, per metterci nelle migliori condizioni possibili di rendere al massimo. Abbiamo un solo compito quest’anno: vivere la stagione in serenità e portare quanta più gente possibile al palazzetto di Sferracavallo a tifare per noi. Vogliamo divertirci e farvi divertire".

Roster Medtrade Volley Palermo 2023/2024

Alzatrici: Claudia Mancuso (2007), Aurora Smeraldo (2005). Centrali: Roberta Cracolici (2006), Flavia Pecora (2005), Martina Pirrone (1995, Capitano). Schiacciatrici: Svetla Angelova (1988), Carola Compagno (2005), Mimì Crapitti (2008), Aurora Giannella (2007), Marta Li Muli (2000). Opposti: Roberta Azzolina (2003), Elena Di Maria (2008). Liberi: Francesca Amenta (2008), Chiara Lo Dico (2008). Head Coach: Linda Troiano. Assistant Coach e scoutman: Tiziano Schillace. Assistant Sparring: Salvatore Giuliano. Preparatore Atletico: Davide Taranto. Sport Vision: Benedetto Galeazzo. Mental Coach: Alessandro Natale. Massofisioterapista: Fabio Lo Monaco. Medico Gara: Giorgia Lo Presti. Team Manager: Anna Atanasio. Responsabile Oratorio: Nicola Troia. Fotografo ufficiale: Alessandra Lo Monaco.