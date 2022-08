Preparazione al via per la Re Borbone - Saber

Per il 9^ anno consecutivo la formazione palermitana Re Borbone-Saber parteciperà al campionato di serie B e domani, martedì 30 agosto 2022, darà il via alla preparazione tecnica. L’appuntamento è alle 19 al PalaOreto dove agli ordini del riconfermato tecnico Nicola Ferro si ritroveranno vecchi e nuovi giocatori del team biancoverde.

Confermato lo zoccolo duro delle ultime stagioni: il centrale e capitano Giovanni Blanco, l'opposto Fabian Gruessner, la banda Marco Lombardo, il libero Marco Sutera e i giovani Giuseppe Ferro e i fratelli Andrea e Gianluigi Simanella, che tanto bene hanno fatto nell’ultimo campionato. La squadra è stata inoltre rinforzata con l’innesto del nuovo palleggiatore Renato Galia, proveniente dalle giovanili del Perugia, e il rientro, dopo un anno di stop, dell’ala Nicola Atria, che in passato era stato un punto fermo. Altri arrivi sono alcuni giovani provenienti da società limitrofe, come il secondo palleggiatore Riccardo Giordano, il centrale Richard Opoku, l'opposto Giuseppe Brucia e il libero Gabriele Donato.

"Riparte la nuova stagione, con l'entusiasmo di sempre si guarda positivamente al futuro – dichiara il presidente Giorgio Locanto - Per quanto il nostro girone nonostante si presenti con sole 11 squadre, resta difficoltoso anche per le numerose interruzioni che comporta. Il calendario a mio avviso è fatto male, il nostro girone di andata prevede infatti ben sette trasferte. Questo richiederà una preparazione ancora più intensa per poterci trovare in ottima forma già dalla prima partita. Sono convinto che il nostro organico sia tra i migliori del girone, pertanto puntiamo alle posizioni di vertice per essere ammessi ai "play-off” promozione. Speriamo che anche quest’anno il pubblico ci dia una mano, contiamo molto sull’apporto dei nostri tifosi”.

Il campionato scatterà l’8 ottobre, quando la Re Borbone-Saber debutterà sul terreno del Viagrande. L’esordio casalingo è in programma il 15 ottobre al PalaOreto alle 18 contro l’Aquila Bronte. Le altre squadre in lizza sono la favorita Letojanni, Paomar Siracusa, Jolly Cinquefrondi, Sicily F.lli Anastasi, Tonno Callipo, Costa Papiro Catania, Lupi Partinico e Raffaele Lamezia. “Un girone difficile – ammette il coach Ferro – ma la squadra si è rinforzata e possiamo fare bene. L’obiettivo della stagione è il miglioramento del quarto posto raggiunto nello scorso campionato”.

Ecco lo staff della Re Borbone-Saber

Quadri dirigenziali

Presidente: Giorgio Locanto

Vicepresidente: Angela Locanto

Direttore generale: Gianluca Mazzola

Direttore tecnico: Marcello Valenti

Quadri tecnici

Allenatore: Nicola Ferro

Vice allenatore: Giacomo Pecoraro

Preparatore atletico: Davide Taranto

Fisioterapista: Paolo Giuntini

Medico sociale: Angelo Vetro

Organico 2022/23

11 Galia Renato (2002) Palleggiatore

12 Giordano Riccardo (2004) Palleggiatore

10 Lombardo Marco (1996) Ala

5 Ferro Giuseppe (2004) Ala

14 Simanella Gianluigi (1999) Centrale

9 Simanella Andrea (2002) Ala

3 Blanco Giovanni (1990) Centrale

15 Atria Nicola (2000) Ala

7 Gruessner Fabian (1993) Opposto

2 Sutera Marco (1996) Libero

4 Donato Gabriele (2001) Libero

13 Opoku Richard (2001) Centrale

8 Brucia Giuseppe (2004) Opposto