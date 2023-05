Volley femminile. Play-out B1, Terrasini e quel precedente che fa ben sperare

Sabato 20 maggio 2023 (fischio d’inizio alle 17:00) il Duo Rent Terrasini proverà a ribaltare il 2-3 subito in Puglia una settimana fa contro la Zero5 Castellana Grotte in occasione dell’andata dei play-out della Serie B1 di volley femminile (girone E). La formazione palermitana vuole sfruttare il fattore campo per salvarsi e dunque mantenere la categoria. Per riuscirci dovrà imporsi con due punteggi da vittoria piena, vale a dire 3-0 oppure 3-1. Nel caso in cui le ragazze di coach D’Accardi dovessero invece vincere al tie-break, ci sarebbe un ulteriore set di spareggio che determinerebbe la formazione salva.

In caso di successo delle baresi, come è facile intuire, sarebbero proprio loro a mantenere la B1. Terrasini dovrà necessariamente invertire la rotta della regular season, visto che in questa stagione ha già perso 7 volte (in 11 incontri) di fronte al proprio pubblico. Tra questi ko c’è stato anche quello con Castellana Grotte (2-3 lo scorso novembre). C’è comunque un precedente che fa tornare il sorriso e che risale a un anno fa esatto. Il 30 aprile 2022 il Duo Rent ospitò le pugliesi alla Tensostruttura. Non era un play-out ma l’ultima gara di campionato in B1: le due formazioni erano separate da un solo punto e l’obiettivo di entrambe era evitare il play-out con Palmi.

L’inizio fu a dir poco scoppiettante per le ospiti, visto che si ritrovarono sul 2-0 in loro favore grazie a due set conquistati sul filo di lana. Terrasini riuscì però a rimontare in maniera caparbia con un doppio 25-14 e un incredibile 15-8 al tie-break. Con quella impresa le siciliane mantennero il settimo posto in classifica (il successo di Castellana Grotte avrebbe invece sancito il sorpasso), condannando la Zero5 allo spareggio poi perso con Palmi. Sono passati quasi 13 mesi da quel giorno e i tifosi della Tensostruttura vogliono rivivere le stesse emozioni per salutare nel modo migliore la stagione 2022-2023.