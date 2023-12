Volley, tiebreak amaro per la Re Borbone Palermo

La Re Borbone non dà seguito al successo di Viagrande e si arrende al Palaoreto alla generosa Tonno Callipo Vibo che prosegue la sua striscia positiva (6 punti nelle ultime tre partite) e si porta in classifica ad un solo punto dal settimo posto occupato dai palermitani, facendo felici i numerosi e rumorosi tifosi che hanno seguito i giallorossi nella trasferta più lunga della stagione. Alla Re Borbone, sconfitta al tie-break (2-3, parziali 26-24, 25-27, 25-20, 23-25, 13-15), resta l’amaro in bocca per l’ennesima occasione sprecata. In vantaggio di due set a uno, i biancazzurri si sono spenti sul più bello, sciupando troppo in battuta, risultando incerti nel palleggio e mancando di efficacia a muro, contro il quale è andato a nozze soprattutto il “bomber” calabrese Luciano Mille, miglior realizzatore del match con 22 punti.

La partita si è snodata sui binari dell’equilibrio per tutta la sua durata. La Re Borbone, con Andrea Simanella tornato a pieno servizio dopo il problema al ginocchio e il libero De Santis che ha tenuto bene il campo nonostante un attacco influenzale, si è aggiudicata il primo e il terzo set (26-24 e 25-20), mentre gli ospiti hanno fatto loro il secondo parziale (27-25). Nel quarto set il sestetto di Nicola Ferro ha compiuto una bella rimonta (dal 9-13 e 16-20), ma sul 23-24 è mancata la lucidità e la giusta cattiveria, così Vibo ha acciuffato il 2-2 e conquistato con merito il tie-break. Anche qui l’equilibrio è stato il tema dominante della sfida fino al 13-13, quando è finito fuori un muro di Gruessner e poi è stato Lombardo a farsi murare dai calabresi. Tonno Callipo fa festa e Re Borbone a testa bassa per la delusione. Sabato prossimo, nella decima giornata della B maschile di volley, i palermitani riposeranno: un’occasione per riordinare le idee e recuperare le energie.

Il tabellino

RE BORBONE PALERMO-TONNO CALLIPO VIBO 2-3

RE BORBONE PALERMO: Galia 3, De Santis (L), Donato (L), Ferro 2, Gruessner 20, G. Raneli 15, A. Simanella 12, Lombardo 14, Giordano 2, Opoku 8, L. Raneli. All. Nicola Ferro.

TONNO CALLIPO VIBO VALENTIA: Iurlaro 8; Cortese 2, Tassone 1; Mirabella 10, Guarascio, Saragò 11, Cimmino 17, Cugliari (L), Mille 22, Fiandaca 3. All. Francesco Piccioni

Arbitri: Carmelo Fioria e Vera D’Avola

Parziali: 26-24, 25-27, 25-20, 23-25, 13-15

I risultati della nona giornata: Raffaele Lamezia-Aquila Bronte 3-2; Bisignano-Papiro Fiumefreddo 3-2; Re Borbone Palermo-Callipo Vibo Valentia 2-3; Ciclope Bronte-Sicily Villafranca Tirrena 3-0; Domotek Reggio Calabria-Letojanni 3-0. Hanno riposato: Viagrande e Paomar Siracusa.

La classifica: Domotek Reggio Calabria 21 punti; Aquila Bronte 19; Paomar Siracusa e Raffaele Lamezia 17; Ciclope Bronte 16; Letojanni 15; Re Borbone Palermo 10; Callipo Vibo Valentia 9; Viagrande e Bisignano 6; Papiro Fiumefreddo 2; Sicily Villafranca Tirrena 0.