Pallavolo, B2 femminile: il Caffè Trinca Palermo affronterà in trasferta Comiso

Confermare il trend positivo è la missione del Caffè Trinca Palermo, impegnato domani alle 18 a Comiso contro l’Ardens Agriacono Freecom. L’incontro, valido per la settima giornata di campionato, sarà diretto dal duo arbitrale composto da Serena Comunale e Sebastiano Rizzotto (C.T. Fipav Messina).

Le rosanero, a punteggio pieno – 15 punti in 5 gare – e provenienti dall’ottimo momento stagionale, sono consapevoli di giocare in un campo impegnativo come quello del PalaDavolos. Proprio per questo la concentrazione manifestata da Lombardo e socie è stata elevata durante questa settimana. Il tecnico del Progetto Volley Smart, Tommaso Pirrotta, si è soffermato su alcuni aspetti tattici della squadra che ha approfondito con la rifinitura del venerdì. Nessun problema occorso dal punto di vista fisico: lo stato delle atlete è ottimale.

L’avversario: Agriacono Freecom Adsl Comiso - Terza stagione consecutiva in B2 per le biancorosse dirette da Concetta Marchisciana. La realtà del Ragusano si è sempre fatta rispettare. Al momento con 8 punti all’attivo in classifica, frutto delle agevoli vittorie contro Comfer e Medtrade Palermo (entrambe per 3-0) e dei tie-break sfumati con Saracena Brolo e Volley Valley Catania, la Agriacono Comiso si presenta con un organico composto dalla prevalente base dello scorso torneo e l’aggiunta di alcune pedine significative nello scacchiere ibleo. Tra queste gli inserimenti della palleggiatrice Sara Gabriele (ex Marsala) e della banda ennese Tania Marino. In aggiunta alle confermate Matarazzo, Chiarandà, per citarne due.

I precedenti sono tutti favorevoli per l’Ardens. Per questo l’imperativo è non abbassare la guardia e non prestare attenzione alla momentanea graduatoria.

Tra le ex di turno c’è Paola Carnazzo (in foto), tra le pionieri della convincente qualificazione alla fase dei play-off promozione dello scorso torneo ed oggi protagonista in rosanero con la maglia del Caffè Trinca Palermo. “Dal punto di vista emotivo personalmente sarà una gara difficile – commenta Carnazzo – A Comiso ho lasciato una fetta del mio cuore, per un anno l’Ardens è stata la mia famiglia“. Due gare, una sul campo ed una sul parquet delle emozioni. “Ho lasciato tanti affetti, non nego che uscirà sicuramente qualche lacrima – ammette la centrale etnea, che conclude. “Parlando di prestazioni e di aspettative, l’obiettivo è vincere con la maglia che oggi indosso fiera e portare a casa anche questo risultato“.

I precedenti dello scorso anno: Comiso-Palermo 3-2 (gennaio 2020), Palermo-Comiso 2-3 (febbraio 2021), Comiso-Palermo 3-2 (marzo 2021). La gara tra Agriacono Freecom Adsl Comiso e Caffè Trinca Palermo sarà trasmessa in diretta streaming a partire dalle ore 17:55 sulla pagina Facebook di Us Ardens Comiso.