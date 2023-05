Il nuovo miracolo salvezza del Terrasini: vince il play-out con Castellana Grotte e rimane in B1!

Come prima, più di prima! A distanza di un anno esatto, il Duo Rent Terrasini riesce a mantenere ancora una volta la Serie B1 del volley femminile, al termine di una stagione tribolata ma in cui le Dragonesse hanno sempre dimostrato di poter meritare questa salvezza. Proprio come nel 2022, è stato necessario battere la Zero5 Castellana Grotte: dodici mesi fa, le pugliesi furono sconfitte in rimonta in occasione dell’ultimo turno di campionato, stavolta è servito un play-out delicatissimo ma sempre impreziosito da un altro recupero prodigioso. Una settimana fa, infatti, la formazione palermitana aveva perso al tie-break in trasferta, dunque oggi serviva un successo per 3-0 o 3-1.

Terrasini è stata capace di sbrigare la pratica in tre set, annientando le rivali dopo un primo parziale non adatto ai cuori deboli. Coach D’Accardi ha puntato inizialmente su Biccheri, Baruffi, Evola, Angelova, Pecora, Miceli, con Nasi libero. Nonostante l’equilibrio incredibile della prima frazione di gioco, il muro delle padrone di casa ha dato filo da torcere alle ospiti che sono state costrette a soccombere ai centimetri di capitan Biccheri ed Evola. Sul 21-21, è entrata in campo Federica Calia che col suo servizio (splendido l’ace iniziale) ha permesso alle compagne di rimanere a galla.

Il Duo Rent ha fallito il primo set point sul 24-23 e poi altri due nei vantaggi, mentre il quarto è stato quello decisivo per il momentaneo 1-0. Sulle ali dell’entusiasmo e nonostante la rinuncia ad Angelova in favore di Gabriele, Terrasini ha gestito il secondo parziale nel migliore dei modi. Per la fuga, però, si è dovuto attendere fino al 15-14 per le Dragonesse: da quel momento c’è stata una sola squadra in campo che, con uno spettacolare break di 8-0, ha messo una seria ipoteca sulla frazione di gioco, grazie anche alle difese eccezionali di Nasi. Il 2-0 è apparso ben nitido all’orizzonte e la squadra palermitana non si è fatta certo pregare nel cogliere al volo l’occasione.

Castellana Grotte ha cercato di riaprire il match nel terzo set, ma ha poi capito di dover fare i conti con una Baruffi capace di sorprendere le avversarie con i suoi tocchi di seconda e una Pecora in stato di grazia. Anche in questo caso il gap si è ampliato a macchia d’olio e con ben nove match point a disposizione, Terrasini ha conquistato il 3-0 che ha fatto esplodere di gioia il pubblico della Tensostruttura. Proprio come un anno fa, le lacrime si sono mescolate ai sorrisi, con un piacevole stupore negli occhi delle giocatrici per aver compiuto una piccola impresa. Il prossimo anno sarà ancora B1. Il tabellino del match:

DUO RENT TERRASINI-ZERO5 CASTELLANA GROTTE 3-0 (28-26, 25-15, 25-16)

TERRASINI: Biccheri, Baruffi, Evola, Angelova, Pecora, Miceli, Nasi (L), Calia, Gabriele, Bruno. All. D’Accardi

CASTELLANA GROTTE: Bazzani, Fabbo, Avellini, Belotti, Kohler, Soleti, Recchia S. (L), Fino, Penna, Recchia A., Caffò, Bagnulo. All. Milano