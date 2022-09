Giovane ed esperta: Michela Conti è il nuovo libero del Caffè Trinca Palermo

La preparazione del Caffè Trinca Palermo al Campionato nazionale di B1 continua intensamente. Tra sedute pesi a Barcarello e allenamenti tecnici in palestra a Isole delle Femmine, la squadra e lo staff stanno lavorando in maniera ottimale, impegnati tutta la settimana anche con doppi turni. Nel gruppo di ragazze di mister Pirrotta prosegue così anche l’integrazione delle nuove arrivate, tra queste la catanese Michela Conti. Classe 2003, è tra le più interessanti promesse siciliane nel ruolo di libero.

Muove i suoi primi passi nella pallavolo al Giavì Pedara Volley, società attenta alla formazione di giovani atleti e dal cui vivaio sono spesso nate notevoli proposte. Qui Michela, sotto la zelante guida della dirigente e allenatrice Alessandra Trovato, mostra subito il suo talento, che gli vale tante vittorie nei campionati giovanili dall’under 12 in poi e partecipazioni al Trofeo delle Regioni.

“Ad Alessandra devo tutto” – confessa Michela – “mi ha accompagnato nel mio percorso di crescita, sia come atleta che come persona”. Nella sua carriera pallavolistica, lungo la quale ha rivestito tutti i ruoli, Michela ha bruciato le tappe. Esordisce a soli 15 anni in B2 con il Planet Pedara e a 16 in B1 con la Pallavolo Sicilia, per poi ritrovarsi a 17 anni in A2 sempre tra le fila della compagine catanese, con cui ha giocato l’ultima stagione e vinto, inoltre, la finale regionale under 19. Le sue doti tecniche la rendono una giocatrice universale, si è dimostrata spesso un prezioso “jolly” per le squadre in cui ha militato.

Iscritta all’università di psicologia, è alla sua prima esperienza volleistica lontana da casa e vuole affrontarla con la massima determinazione: “È la mia prima stagione totalmente fuori da Catania e ho tanta voglia di imparare. Cerco sempre di prendere il meglio da ogni mia compagna di squadra, sia osservando sia chiedendo consigli. In questi anni avevo scelto di giocare nella mia città, anche per non allontanarmi da casa, adesso mi sento pronta per tuffarmi con impegno e grinta in questa nuova avventura”.