La Medtrade volley Palermo rompe il ghiaccio: vittoria 3-0 a Catania

Serviva vincere. E serviva farlo senza lasciare alcun dubbio. La MedTrade Volley Palermo torna da Catania con tre punti pesanti, perché piantano due paletti ben saldi sul terreno di questo campionato di Serie B2, che si sta dimostrando particolarmente competitivo. Dall’altro lato della rete un avversario, il Catania Volley Academy del presidente Ros Pelligra, che sta utilizzando questa competizione per la crescita delle sue Under 18 nel cui roster, guidato da Ciro Zoratti, figurano ben sei atlete convocate nel Club Italia del Sud dal Direttore Tecnico delle Attività Giovanili della Fipav, Marco Mencarelli, per uno stage a Barletta dal 30 ottobre al 3 novembre. Insomma, una gara che avrebbe potuto nascondere delle insidie, se affrontata con l’atteggiamento sbagliato.

Invece, rimosse le scorie delle prime due giornate da incubo, le ragazze di Coach Linda Troiano ritrovano il sorriso e la voglia di giocare insieme l’una per l’altra. Indisponibile alla vigilia, per una brutta sindrome influenzale, la schiacciatrice Marta Li Muli, ancora ferma la centrale e capitano Martina Pirrone, nelle mani del massofisioterapista Fabio Lo Monaco per recuperare da un annoso problema alla spalla, le scelte del sestetto iniziale sono quasi obbligate: Aurora Smeraldo in palleggio e in diagonale con Roberta Azzolina, al centro Roberta Cracolici e Flavia Pecora con Carola Compagno ad affiancare Svetla Angelova e il libero Chiara Lo Dico in ricezione. Rotto il ghiaccio nel primo parziale con Catania Volley Academy che ha cercato di tenere testa alle giallazzurre, la partita è poi scivolata via senza grandi sussulti. Sugli scudi l’opposto Roberta Azzolina, autore di 12 punti complessivi (5 al servizio), la centrale Flavia Pecora che ha arricchito con tre muri la sua prestazione da 10 punti complessivi e la schiacciatrice Carola Compagno (9 punti) che ha tenuto buone percentuali in ricezione, così come Svetla Angelova, ma avendo ricevuto praticamente il triplo dei palloni.

Coach Linda Troiano ha trovato anche i momenti per far esordire in un campionato nazionale Aurora Giannella, che nel secondo set è stata determinante per lo strappo finale con quattro servizi consecutivi e due ace, Mimì Crapitti ed Elena Di Maria, che ha anche siglato un punto. Scarica la tensione e torna a sorridere il Coach Linda Troiano: "Faccio i complimenti alle mie ragazze. Sapevamo che preparare una partita del genere in una settimana delicata, dopo una brutta sconfitta casalinga, sarebbe stato impegnativo. Il risultato poteva essere scontato, ma non lo era affatto. Aver mantenuto sempre alta la concentrazione, soprattutto contro un avversario molto falloso che avrebbe potuto farci cadere nella trappola di adagiarsi, è l’aspetto che mi rende maggiormente fiduciosa per il nostro percorso di crescita. E, poi, squadre così giovani possono prendere in qualsiasi momento la via dell’entusiasmo e metterti in difficoltà. Quindi, ancora brave per non aver dato loro alcuna possibilità di emergere. Ora ci aspettano due settimane impegnative nelle quali prepareremo due partite contro avversarie che sulla carta sono imprendibili. Il nostro scopo sarà quello di continuare a cementare il gruppo e migliorare ancora di più il nostro affiatamento di squadra".

Finalmente, dunque, i primi tre punti della stagione contro un avversario certamente alla portata e tecnicamente e fisicamente di un gradino inferiore rispetto alle avversarie incontrate nelle prime due giornate di campionato, CUS Catania e VolleyValley Funivia dell’Etna, che adesso si ritrovano nei primi quattro posti della classifica insieme alle due corazzate del Girone L, Modica e Caltanissetta, prossime due avversarie consecutive della MedTrade Volley Palermo prima del derby palermitano contro Com.Fer. Appuntamento, domenica 29 ottobre, alle 17:30, all’Oratorio Santi Cosma e Damiano di Sferracavallo contro la capolista, al momento a punteggio pieno senza aver perso nemmeno un set, Epas Agocap PVT Modica.

TABELLINO CATANIA VOLLEY ACADEMY - MEDTRADE VOLLEY PALERMO 0-3 (20-25, 11-25, 11-25)

CATANIA VOLLEY ACADEMY: Radicella 5, Lo Piccolo 5, Guastella 1, Caruso 13, Massara 2, D’Alessandro 4, Aiello (L); Napoli, Mazzerbo, Ercolano (L). Non entrate: Spampinato, Marano, Mazzeo. Allenatore: Ciro Zoratti. Punti totali: 42. Errori avversario: 12. Battute punto: 5. Ricezione positiva: 53%. Attacco: 32%. Muri: 0.

MEDTRADE VOLLEY PALERMO: Cracolici 2, Smeraldo 2, Angelova 3, Pecora 10, Azzolina 12, Compagno 9, Lo Dico (L); Amenta (L), Crapitti, Giannella 2, Di Maria 1. Non entrate: Pirrone (K), Mancuso, Leone. Allenatore: Linda Troiano. Punti totali: 75. Errori avversario: 34. Battute punto: 13. Ricezione positiva: 52%. Attacco: 38%. Muri: 5.

ARBITRI: Fioria - Emma. Foto: Filippo Di Maria.