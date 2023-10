Medtrade Volley Palermo: la stagione comincia da Catania

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Finalmente per i tre punti. La MedTrade Volley Palermo farà il suo esordio nel campionato nazionale di Serie B2, domani sabato 7 ottobre alle 18:30, sul campo del Pala Arcidiacono contro il CUS Catania. Le giallazzurre arrivano all’inizio della stagione ufficiale dopo una preparazione intensa, scandita da un buon numero di amichevoli che hanno permesso a Coach Linda Troiano di studiare le soluzioni migliori, per sfruttare al massimo il potenziale dell’organico. Una squadra costruita per disputare un campionato sereno e con l’ambizione di togliersi il maggior numero di soddisfazioni possibili.

La vigilia della prima di campionato si porta dietro l’incertezza della presenza in campo dell’opposto Roberta Azzolina, per una fastidiosa sindrome influenzale, e del capitano Martina Pirrone: la centrale ex Marsala è stata costretta a svolgere un lavoro differenziato a causa di un problema muscolare al collo. Per il resto, l’organico della MedTrade Volley Palermo è al completo e potrà contare sull’esperienza della schiacciatrice bulgara, ma siciliana d’adozione, Svetla Angelova, ospite in diretta su Radio In nella rubrica ‘A Rete Libera’ all’interno della trasmissione “Open Day” condotta da Eliana Chiavetta che, per l’occasione, ha anche indossato la maglia ufficiale della squadra del presidente Domenico Arena.

“Domani inizia finalmente questo campionato. Ci sono tante aspettative in società, l’ambiente è carico al punto giusto perché abbiamo voglia di scendere in campo. Mi piace questa sensazione, nonostante non sia proprio il mio primo campionato, ma l’atmosfera sembra essere quella giusta. Affronteremo una squadra di esperienza, che si conosce da tanto tempo, conosco parecchie avversarie con cui ho anche giocato insieme. Non sarà una partita semplice, ci vorrà tanta pazienza”. La partita sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube del Cus Catania e sulla pagina Facebook di Volley Palermo e BlogSicilia.it.