Medtrade Volley Palermo: sfida amarcord a Brolo

La MedTrade Volley Palermo di Coach Linda Troiano torna sul campo della Cassiopea Lavalux Sisa che nella passata stagione scrisse la parola fine ai sogni promozione delle giallazzurre nella penultima giornata del girone dei playoff di Serie C. Sabato 30 ottobre, alle 18:00, nella palestra comunale di Brolo, per la terza giornata del Girone P del campionato nazionale di Serie B2 Femminile, andrà in scena una partita dal sapore amarcord. Smaltita la delusione per la sconfitta interna contro la Nigithor Santo Stefano di Camastra, che nel calcolo complessivo ha avuto la meglio su Prinzivalli e compagne solo per tre punti in quattro set, la MedTrade Volley Palermo si presenta con rinnovato spirito di rivalsa e con la consapevolezza di potersela giocare alla pari contro qualsiasi avversario, se solo si riusciranno a limitare gli errori gratuiti nei momenti decisivi.

Parola alla palleggiatrice Luisa Nuccio: “Resta l'amaro in bocca per la partita di domenica scorsa. Abbiamo un po’ peccato di inesperienza, come già era successo a Catania nella prima di campionato. Ma sappiamo che è uno scotto da pagare per una squadra estremamente giovane come la nostra. Ci siamo rimesse subito sotto con impegno e grinta. L'avvio della settimana è stato ottimale con grande intensità sin dal primo allenamento. Si lavora duramente per la trasferta di sabato, sia a livello mentale che tecnico, due aspetti che procedono di pari passo. C'è una bella atmosfera di gruppo e siamo pronte per la prossima sfida”. Le messinesi sono reduci da due vittorie in due partite, al quinto set in casa contro Comiso e in tre set a Palermo contro la Comfer sabato scorso. Arbitri dell’incontro i signori Vincenzo Favara e Gabriele Galletti.

La partita sarà trasmessa in diretta su Volley Palermo Channel (Facebook e YouTube) con il commento tecnico di Mario Piras e la regia di Giorgia Mancuso.