MedTrade Volley Palermo cala il tris: 3-1 super sul Gioiosa Ionica

Basterebbe raccontare la rimonta nel quarto set, per descrivere le emozioni di questa terza vittoria stagionale della MedTrade Volley Palermo che a Sferracavallo è riuscita a piegare per 3-1 la Sensation Profumerie nell’ottava giornata del Girone L del campionato nazionale di Serie B2 Femminile. Sei palle set che avrebbero portato al quinto set Martina Pirrone e compagne che, invece, con una manifestazione di orgoglio, grinta e tecnica hanno annullato lo slancio delle calabresi sino a capovolgere il punteggio e chiudere il parziale sul 27-25 e portare a casa tre punti fondamentali nella corsa salvezza.

Marta Li Muli sugli scudi con 24 punti in totale, due ace al servizio di cui l’ultimo decisivo, e un muro a sancire una prestazione superba condita da una positività intrinseca che ha saputo trascinare le compagne di squadra. Coach Linda Troiano ha potuto contare anche sull’apporto della nuova centrale Francesca Evola, un ritorno in giallazzurro essendo cresciuta nel settore giovanile, che è stata tesserata praticamente a poche ore dall’inizio della partita e che con i suoi 186 centimetri ha garantito maggiore presenza sottorete toccando un’infinità di palloni. Saranno 7 per lei i muri vincenti in totale a fine gara sui 13 punti complessivi.

MedTrade Volley Palermo che parte con Claudia Mancuso in regia (Aurora Smeraldo giocherà un importante spezzone di gara nel quarto set, prima di uscire ancora per infortunio) con Svetla Angelova opposto (Roberta Azzolina ha accusato in settimana un problema alla mano), il capitano Martina Pirrone e Flavia Pecora al centro, Carola Compagno e Marta Li Muli in banda con Chiara Lo Dico libero (57% di positività in ricezione per lei).

Il primo set è brutale per l’impatto e Gioiosa Ionica ne approfitta. Poi, il cambio tra Pecora ed Evola al centro che scompagina la gara e permette alle aquilotte di marciare verso i tre punti. Il quarto set è storia: sotto 17-22 e, poi, addirittura 19-24 sino alla cavalcata finale con uno scambio interminabile per il 25-24 e la battuta di Marta Li Muli che con un ace sporco fa esplodere di gioia l’Oratorio Santi Cosma e Damiano di Sferracavallo.

A fine gara è raggiante il presidente Domenico Arena: “Veramente brave tutte, hanno messo finalmente in campo la cattiveria agonistica, che dobbiamo avere sempre. Voglio ringraziare Coach Linda Troiano perché ha superato una settimana complicata da un punto di vista mentale, dopo la brutta prestazione di Mascalucia. La squadra ha reagito come speravamo. Complimenti ancora, adesso questa è la strada da seguire". Appuntamento, domenica 3 dicembre alle ore 17:30, a Vibo Valentia contro le calabresi del Todo Sport. Un’altra sfida fondamentale nella strada che porta alla salvezza.

MEDTRADE VOLLEY PALERMO - SENSATION PROFUMERIE 3-1

(20-25, 25-18, 25-20, 27-25)

MEDTRADE VOLLEY PALERMO: Pirrone 10, Angelova 14, Li Muli 24, Pecora 3, Mancuso 2, Compagno 9, Lo Dico (L); Evola 16, Amenta (L), Leone, Smeraldo. Non entrate: Cracolici, Azzolina, Crapitti. Allenatore: Troiano. Punti totali: 97. Errori avversario: 28. Battute punto: 6. Ricezione positiva: 55%. Attacco: 40%. Muri: 12.

SENSATION PROFUMERIE: Gitti M. 6, Therqaj 24, Salvatore 9, Esposito 10, Bellamace 4, Scaccino 7, D’Elia (L); Giubergia (L). Non entrate: Longo, Gitti C., Argirò, Barresi. Allenatore: Albanese. Punti totali: 88. Errori avversario: 19. Battute punto: 5. Ricezione positiva: 58%. Attacco: 31%. Muri: 9.

ARBITRI: D’avola - Gagliano.