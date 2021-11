Medtrade volley Palermo sconfitta in tre set a Comiso

La MedTrade Volley Palermo di Coach Linda Troiano esce sconfitta in tre set anche da Comiso sul campo dell’Agriacono FreeCom ADSL, nella quinta giornata del Girone P del campionato nazionale di Serie B2 Femminile. Sorprendente partenza della MedTrade che scappa subito via sino all'11-5 costringendo il coach ragusano, Concetta Marchisciana, al primo time out per interrompere la buona fluidità di gioco che Luisa Nuccio riesce ad imprimere sfruttando le combinazioni veloci con Francesca Evola e una ritrovata Roberta Azzolina in banda. Ma il set prende, poi, una piega stranissima sino alla perfetta parità (19-19): time out per Coach Linda Troiano e doppio cambio con Aurora Smeraldo e Carola Compagno dentro al posto di Nuccio e Azzolina, invertito sul 20-23. Un errore al servizio di Agnese Prinzivalli e un attacco fuori asta di Sara Miceli regalano il primo parziale al Comiso (21-25). Disastroso avvio di secondo set per le aquilotte giallazzurre che trovano nuova linfa con l'innesto di Smeraldo e Compagno questa volta, però, per Nuccio e Catalano.

Così, la MedTrade rimette in piedi il parziale arrivando sul 9-9 dopo uno svantaggio di cinque punti. Sul filo dell'equilibrio va sottolineata una decisione arbitrale più unica che rara, in senso assolutamente positivo, con la ripetizione di un'azione (14-15) su una chiamata errata di quattro tocchi per MedTrade da parte del primo arbitro e corretta con la consulenza del secondo. Episodio che riesce a far alzare dalla panchina Coach Linda Troiano, rimasta sino a quel punto seduta. Sul 19-21 esordio assoluto in Serie B2 per un'altra giovanissima, Chiara Lo Dico. Gli errori al servizio penalizzano, però, oltremodo la MedTrade Volley Palermo e Agriacono Freecom ADSL chiude la contesa sul 25-20. Nel terzo set si torna in campo con la stessa formazione che ha rimesso in piedi il secondo parziale e, quindi, ancora Aurora Smeraldo e Carola Compagno dentro dall'inizio.

Ma manca convinzione nei propri mezzi e abbondano, invece, gli errori banali dettati da momenti di disattenzione su giocate anche piuttosto prevedibili delle avversarie che, al contrario, mantengono per tutta la gara una proverbiale calma olimpica limitando al minimo i punti regalati alla giallazzurre. Adesso la sosta del campionato per la MedTrade Volley Palermo prima di affrontare il doppio turno esterno e sempre contro formazioni palermitane: sabato 27 novembre, alle 18:30, sul campo della Com.Fer e sabato 4 dicembre, alle 17, su quello del Caffè Trinca. A Sferracavallo si tornerà, invece, a giocare domenica 12 dicembre, alle 17,30, contro la Planet Strano Light Catania.

Agriacono FreeCom ADSL - MedTrade Volley Palermo 3-0 (25-21, 25-20, 25-19)

Agriacono FreeCom ADSL: Gabriele, Chiarandà, Marino, Iapichino, Noto, Gambini (K), Guccione (L); Matarazzo, Nicosia, Licata, Sudano, Scollo (L). Allenatore: Marchisciana.

MedTrade Volley Palermo: Nuccio, Azzolina, Evola, Prinzivalli (K), Catalano, Miceli, Bruzzese (L); Lo Dico, Giulio, Compagno, Radicella, Smeraldo.

Arbitri: Carmelo Fioria e Alessandro Grasso.